Поручения судов иностранных государств: внесены изменения

Приказом руководителя судебной администрации РК от 17 июля 2025 года внесены изменения в Инструкцию об оказании судами Казахстана правовой помощи и обращении за правовой помощью к судам иностранных государств, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что поручения судов и других учреждений иностранных государств исполняются судами Казахстана при получении их через Судебную администрацию РК или ее территориальные подразделения в областях, столице и городах республиканского значения, если иной порядок пересылки документов не предусмотрен в международном договоре, ратифицированном республикой.

При этом указывается, что поручения судов, других учреждений иностранных государств, поступившие в суды в нарушение порядка сношений, исполнению не подлежат и возвращаются инициатору через центральный или территориальный орган, уполномоченный на осуществление сношений в соответствии с международным договором либо законодательством РК.

Также говорится, что при реализации данных конвенций департаменты направляют поручения, ходатайства, документы, составленные в связи с исполнением поручений, а также судебные акты об удовлетворении ходатайств непосредственно в компетентные органы государств – участников конвенций, а неисполненные поручения судов и других учреждений иностранных государств и судебные акты об отказе в удовлетворении или возвращении ходатайства – через Судебную администрацию.

Срок рассмотрения департаментами поручений, ходатайств, а также документов, составленных в связи с исполнением поручений, или судебных актов, вынесенных по результатам рассмотрения ходатайств, не должен превышать 10 рабочих дней с даты поступления их оригиналов.

Поручения судов, других учреждений иностранных государств, поступившие в Судебную администрацию, при отсутствии причин, препятствующих их исполнению, направляются по территориальности департаментам для организации их исполнения, с уведомлением компетентного органа иностранного государства.

Отмечается, что в исполнении поручений судов, других учреждений иностранных государств отказывается полностью или частично по основаниям, предусмотренным международным договором, ратифицированным РК.

При отсутствии международного договора РК в исполнении поручений судов, других учреждений иностранных государств должно быть отказано в случаях, предусмотренных частью второй статьи 476 Гражданского процессуального кодекса РК (ГПК), частью второй статьи 569 Уголовно-процессуального кодекса РК (УПК) и частью четвертой статьи 882 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В случае отказа в исполнении поручения либо невозможности его исполнения суд через Департамент и Судебную администрацию возвращает в компетентный орган иностранного государства поручение и приложенные к нему документы.

При исполнении поручений судом соответствующие документы (протокол допроса, подтверждение о вручении документов, справка о расходах и другие документы) скрепляются подписью судьи, удостоверяются гербовой печатью суда и направляются Департаменту.

Департамент проверяет правильность оформления документов, составленных в связи с исполнением поручений, согласно требованиям процессуального законодательства, международного договора РК и настоящей Инструкции, и направляет документы в компетентный орган РК или иностранного государства либо возвращает документы для устранения выявленных нарушений или недостатков.

Предусматривается, что после вступления в законную силу судебный акт об удовлетворении ходатайства или его заверенная копия направляется Департаментом для дальнейшей пересылки компетентному органу РК или иностранного государства.

В случае отказа в удовлетворении или возвращении ходатайства соответствующий судебный акт или его заверенная копия через Департамент направляется в Судебную администрацию, которая направляет его в компетентный орган иностранного государства либо возвращает документы для устранения выявленных нарушений или недостатков.

Также уточняется, что если иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным РК, поручение, адресованное в суд или другое учреждение иностранного государства, направляется Департаменту.

Департамент по итогам проверки оформления поручения на соответствие требованиям законодательства, международного договора РК и Инструкции направляет его в компетентный орган республики или иностранного государства либо возвращает документы для устранения выявленных нарушений или недостатков.

Ходатайство подается стороной, в чью пользу вынесен судебный акт, в компетентный суд иностранного государства, на территории которого судебный акт подлежит исполнению. Оно может быть также подано в суд, который вынес судебный акт в первой инстанции. Если иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным РК, этот суд направляет ходатайство Департаменту.

Департамент по итогам проверки оформления ходатайства на соответствие требованиям законодательства, международного договора РК и данной Инструкции направляет его в компетентный орган республики или иностранного государства либо возвращает документы для устранения выявленных нарушений или недостатков.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2025 года.