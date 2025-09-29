Медпомощь в стационаре: внесены изменения

Приказом министра здравоохранения от 15 сентября 2025 года внесены изменения в Стандарт организации оказания медицинской помощи в стационарных условиях, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что пациентам детских отделений в составе стационаров и многопрофильных детских стационаров создаются условия для игр, отдыха.

При длительном пребывании детей школьного возраста создаются условия для непрерывного образования.

При этом добавлено, что органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, при поступлении сведений о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают их размещение сроком до трех суток в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по месту их выявления.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2025 года.