Водохозяйства и гидротехнические сооружения получат паспорта

Приказом и.о. министра водных ресурсов и ирригации от 10 июля 2025 года утверждены Правила проведения паспортизации водохозяйственных и гидротехнических сооружений, а также формы паспорта водохозяйственных и гидротехнических сооружений, сообщает Zakon.kz.

Паспорт водохозяйственных и гидротехнических сооружений содержит регистрационный номер, наименование и комплексную характеристику, включающую физико-географические, геолого-гидрологические, технические, правовые и экономические показатели.

Процедура паспортизации определит реальное техническое состояние водохозяйственных и гидротехнических сооружений с постановкой их на государственный учет.

Организация и проведение паспортизации осуществляются собственниками (владельцами) водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Собственник (владелец) обеспечивает внесение электронного варианта паспорта в бассейновую водную инспекцию по охране и регулированию использования водных ресурсов для включения в реестр сооружений.

Паспортизация реконструированных и вводимых в эксплуатацию водохозяйственных и гидротехнических сооружений проводится при приеме объекта государственной приемочной комиссией на основе проектных технических параметров.

Разделы паспорта, подлежащие ежегодному обновлению, заполняются с учетом технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений путем проведения натурного обследования и сравнения их с проектными данными. В случае обнаружения разрушений заполняется дефектная ведомость.

В дефектную ведомость вносятся сведения, подлежащие текущему ремонту, восстановлению или полной замене.

При проведении паспортизации гидротехнических сооружений составляется карта расположения сооружений, где ответственное лицо условными обозначениями последовательно указывает все сооружения, входящие в состав гидротехнических сооружений и заранее их нумерует.

Проведение паспортизации осуществляется последовательно, в порядке размещения их в составе гидротехнических сооружений, начиная с головной части.

Для вновь строящихся гидротехнических сооружений паспорт разрабатывается на стадии проектирования.

В случае проведения модернизации, технического перевооружения, реконструкции, текущего или капитального ремонта гидротехнического сооружения его паспорт подлежат переутверждению.

Для заполнения всех разделов паспорта гидротехнических сооружений составляется технический паспорт сооружений, входящих в состав гидротехнических сооружений. При присвоении номеров технических паспортов гидротехнических сооружений следует придерживаться заранее обозначенной нумерации.

Паспорт действителен на период существования сооружения.

Заполнение всех разделов паспорта осуществляется ответственным лицом собственника (владельца).

При ликвидации не эксплуатируемых и не подлежащих восстановлению гидротехнических сооружений объект снимается с регистрации, паспорт сдается в архив в бассейновую водную инспекцию.

При передаче гидротехнических сооружений из одного вида государственной собственности в другой изменения в паспорт не вносятся.

Также установлен порядок проведения паспортизации водохозяйственных сооружений.

Приказ вводится в действие с 18 июля 2025 года.

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