#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
532.74
617.23
6.77
Право

Водохозяйства и гидротехнические сооружения получат паспорта

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 14:54 Фото: freepik
Приказом и.о. министра водных ресурсов и ирригации от 10 июля 2025 года утверждены Правила проведения паспортизации водохозяйственных и гидротехнических сооружений, а также формы паспорта водохозяйственных и гидротехнических сооружений, сообщает Zakon.kz.

Паспорт водохозяйственных и гидротехнических сооружений содержит регистрационный номер, наименование и комплексную характеристику, включающую физико-географические, геолого-гидрологические, технические, правовые и экономические показатели.

Процедура паспортизации определит реальное техническое состояние водохозяйственных и гидротехнических сооружений с постановкой их на государственный учет.

Организация и проведение паспортизации осуществляются собственниками (владельцами) водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Собственник (владелец) обеспечивает внесение электронного варианта паспорта в бассейновую водную инспекцию по охране и регулированию использования водных ресурсов для включения в реестр сооружений.

Паспортизация реконструированных и вводимых в эксплуатацию водохозяйственных и гидротехнических сооружений проводится при приеме объекта государственной приемочной комиссией на основе проектных технических параметров.

Разделы паспорта, подлежащие ежегодному обновлению, заполняются с учетом технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений путем проведения натурного обследования и сравнения их с проектными данными. В случае обнаружения разрушений заполняется дефектная ведомость.

В дефектную ведомость вносятся сведения, подлежащие текущему ремонту, восстановлению или полной замене.

При проведении паспортизации гидротехнических сооружений составляется карта расположения сооружений, где ответственное лицо условными обозначениями последовательно указывает все сооружения, входящие в состав гидротехнических сооружений и заранее их нумерует.

Проведение паспортизации осуществляется последовательно, в порядке размещения их в составе гидротехнических сооружений, начиная с головной части.

Для вновь строящихся гидротехнических сооружений паспорт разрабатывается на стадии проектирования.

В случае проведения модернизации, технического перевооружения, реконструкции, текущего или капитального ремонта гидротехнического сооружения его паспорт подлежат переутверждению.

Для заполнения всех разделов паспорта гидротехнических сооружений составляется технический паспорт сооружений, входящих в состав гидротехнических сооружений. При присвоении номеров технических паспортов гидротехнических сооружений следует придерживаться заранее обозначенной нумерации.

Паспорт действителен на период существования сооружения.

Заполнение всех разделов паспорта осуществляется ответственным лицом собственника (владельца).

При ликвидации не эксплуатируемых и не подлежащих восстановлению гидротехнических сооружений объект снимается с регистрации, паспорт сдается в архив в бассейновую водную инспекцию.

При передаче гидротехнических сооружений из одного вида государственной собственности в другой изменения в паспорт не вносятся.

Также установлен порядок проведения паспортизации водохозяйственных сооружений.

Приказ вводится в действие с 18 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили правила общего водопользования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Новый Налоговый кодекс подписал Токаев
Право
15:01, Сегодня
Новый Налоговый кодекс подписал Токаев
В Казахстане утвердили правила общего водопользования
Право
14:34, Сегодня
В Казахстане утвердили правила общего водопользования
Изменились правила госзакупок
Право
12:45, Сегодня
Изменились правила госзакупок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: