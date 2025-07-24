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Право

Казахстан и Турция намерены развивать сотрудничество в области науки и техники

молодые ученые в кабинете, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 15:22 Фото: pixabay
Министерство науки и высшего образования подготовило проект постановления правительства "О подписании Имплементационного протокола между правительством Казахстана и правительством Турции", сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает развитие сотрудничества в области науки и техники между организациями, университетами и научно-исследовательскими институтами Казахстана и Турции в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами каждой страны.

Ожидаемые результаты:

  • изучение возможностей реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов;
  • обмен отдельными учеными с целью проведения академических исследований;
  • организация совместных академических научных и технологических мероприятий и участие в них;
  • обмен информацией об управлении технопарками, проведение мероприятий по созданию совместных центров передового опыта и совместных лабораторий;
  • участие в Рамочных программах Европейского союза (EU FPs) по исследованиям, разработкам и инновациям. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 августа.

Ранее сообщалось, что граждане Турции смогут находиться в Казахстане без визы до 90 дней.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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