Оплата инжиниринговых услуг при строительстве: внесены изменения

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 10 апреля 2026 года внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что оплата инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности производится пропорционально стоимости выполненных объемов работ по строительству объектов.

Для объектов, строящихся с участием государственных инвестиций, оплата расходов на привлечение инжиниринговых услуг осуществляется в рамках лимитов, предусмотренных в проектно-сметной документации на строительство объектов, утвержденной в соответствии с государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства.

При этом добавлено, что в случае корректировки проектно-сметной документации на строительство объектов без изменения проектных решений цена ранее заключенного договора на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности увеличению не подлежит.

Приказ вводится в действие с 1 мая 2026 года.

Инжиниринговые услуги – это комплекс инженерно-консультационных услуг, направленных на проектирование, подготовку, реализацию и эксплуатацию технических объектов или производственных процессов. Они включают технико-экономическое обоснование, разработку документации, авторский надзор и управление проектами. Их цель – оптимизация затрат, повышение эффективности и минимизация рисков.