Право

Оплата инжиниринговых услуг при строительстве: внесены изменения

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 11:34 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 10 апреля 2026 года внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что оплата инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности производится пропорционально стоимости выполненных объемов работ по строительству объектов.

Для объектов, строящихся с участием государственных инвестиций, оплата расходов на привлечение инжиниринговых услуг осуществляется в рамках лимитов, предусмотренных в проектно-сметной документации на строительство объектов, утвержденной в соответствии с государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства.

При этом добавлено, что в случае корректировки проектно-сметной документации на строительство объектов без изменения проектных решений цена ранее заключенного договора на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности увеличению не подлежит.

Приказ вводится в действие с 1 мая 2026 года.

Инжиниринговые услуги – это комплекс инженерно-консультационных услуг, направленных на проектирование, подготовку, реализацию и эксплуатацию технических объектов или производственных процессов. Они включают технико-экономическое обоснование, разработку документации, авторский надзор и управление проектами. Их цель – оптимизация затрат, повышение эффективности и минимизация рисков.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Строительство дорогостоящих объектов в РК: внесены изменения
16:06, 24 июля 2025
Строительство дорогостоящих объектов в РК: внесены изменения
Строительство и ремонт автодорог: внесены изменения в правила
09:57, 26 мая 2025
Строительство и ремонт автодорог: внесены изменения в правила
Определение стоимости строительства объекта: внесены изменения
10:12, 08 июля 2025
Определение стоимости строительства объекта: внесены изменения
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Алтай" никак не может вернуться на родной стадион
11:58, Сегодня
"Алтай" никак не может вернуться на родной стадион
Дорога к трофею: стали известны соперницы Рыбакиной на пути к титулу в Мадриде
11:41, Сегодня
Дорога к трофею: стали известны соперницы Рыбакиной на пути к титулу в Мадриде
Два сета решили судьбу матча Амира Омарханова с полуфиналистом US Open в Шымкенте
11:28, Сегодня
Два сета решили судьбу матча Амира Омарханова с полуфиналистом US Open в Шымкенте
Казахстан выиграл командный зачёт чемпионата мира по шахматам
11:20, Сегодня
Казахстан выиграл командный зачёт чемпионата мира по шахматам
