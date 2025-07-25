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Право

ИП и ОСМС: что важно знать про взносы и льготы

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 10:08 Фото: Zakon.kz
Индивидуальным предпринимателям важно помнить о регулярной уплате взносов на ОСМС, чтобы сохранить статус, который дает доступ к качественной медицинской помощи. В Фонде социального медицинского страхования разъяснили, как правильно и удобно платить взносы в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Сколько и как платить

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, наряду с другими социальными платежами платят фиксированный взнос на ОСМС – 5% от 1,4-кратного размера МЗП, то есть 5 950 тенге в 2025 году.

Если есть наемные работники, нужно платить за них дополнительно: отчисления – 3% от их дохода (но не больше 25 500 тенге) за счет работодателя, и взносы – 2% (до 17 000 тенге) – из дохода работников.

Если предприниматель одновременно работает по найму, он платит взносы и как ИП, и как работник.

При этом некоторые категории освобождаются от взносов – например, ИП с официально приостановленной деятельностью, лица с инвалидностью, пенсионеры, многодетные матери с наградами и очно обучающиеся студенты.

Женщины в декрете с активным ИП должны платить взносы, если не оформили приостановку деятельности.

Почему важно платить вовремя

Взносы можно платить ежемесячно или сразу за несколько месяцев вперед. Просрочка ведет к задолженности и пени, а также к потере статуса в системе ОСМС.

"Обязательная уплата взносов – гарантия доступа к качественной медпомощи для всех. Индивидуальные предприниматели должны соблюдать это, чтобы иметь право на бесплатное лечение", – пояснила Забира Оразалиева, официальный представитель Фонда социального медицинского страхования.

Отказаться от уплаты нельзя, даже если ИП лечится в частных клиниках – ОСМС покрывает услуги и в государственных, и в частных учреждениях. Если ИП закрыл деятельность, он прекращает платить как предприниматель, но может сохранять страховой статус, уплачивая взносы самостоятельно или через работодателя.

Произвести платежи (взносы и отчисления) можно через банки второго уровня, их мобильные приложения и кассы АО "Казпочта" с кодами 122 и 121.

Важно также указывать правильные данные – ИИН, ФИО и сумму.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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