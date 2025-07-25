Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство утвердило Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли РК до 2040 года.
- Обновлены Правила распределения и использования резервов Правительства и местных исполнительных органов.
- Минобороны изменило правила призыва казахстанцев на воинскую службу.
- Минздрав обновил Правила мониторинга закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС
- МЧС утвердило Правила ведения сейсмологического мониторинга.
- В Казахстане расширили государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.
- Изменен порядок оказания судами РК правовой помощи иностранным судам.
- Бытовые газовые баллоны будут идентифицировать уникальным кодом.
- Конституционный суд признал неконституционной норму УПК касательно процедуры освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи в связи с истечением срока содержания их под стражей.
- Конституционный суд указал на необходимость доработки нормы УПК о сроках содержания под стражей на стадии ознакомления с делом.
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