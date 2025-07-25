Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Правительство утвердило Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли РК до 2040 года.

Обновлены Правила распределения и использования резервов Правительства и местных исполнительных органов.

Минобороны изменило правила призыва казахстанцев на воинскую службу.

Минздрав обновил Правила мониторинга закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС

МЧС утвердило Правила ведения сейсмологического мониторинга.

В Казахстане расширили государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

Изменен порядок оказания судами РК правовой помощи иностранным судам.

Бытовые газовые баллоны будут идентифицировать уникальным кодом.

Конституционный суд признал неконституционной норму УПК касательно процедуры освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи в связи с истечением срока содержания их под стражей.

Конституционный суд указал на необходимость доработки нормы УПК о сроках содержания под стражей на стадии ознакомления с делом.

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