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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 17:02 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство утвердило Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли РК до 2040 года.
  • Обновлены Правила распределения и использования резервов Правительства и местных исполнительных органов.
  • Минобороны изменило правила призыва казахстанцев на воинскую службу.
  • Минздрав обновил Правила мониторинга закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС
  • МЧС утвердило Правила ведения сейсмологического мониторинга.
  • В Казахстане расширили государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.
  • Изменен порядок оказания судами РК правовой помощи иностранным судам.
  • Бытовые газовые баллоны будут идентифицировать уникальным кодом.
  • Конституционный суд признал неконституционной норму УПК касательно процедуры освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи в связи с истечением срока содержания их под стражей.
  • Конституционный суд указал на необходимость доработки нормы УПК о сроках содержания под стражей на стадии ознакомления с делом.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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