События

Заместителей акимов задержали в Мангистау по подозрению в наркопреступлениях

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 10:37 Фото: freepik
В Мангистауской области по подозрению в совершении наркоправонарушений задержали заместителя акима Мунайлинского района и заместителя акима села Атамекен, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня поделились в областном акимате.

"Сотрудниками Департамента полиции Мангистауской области при содействии акимата региона задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемые в совершении наркоправонарушений. Среди них – заместитель акима Мунайлинского района и заместитель акима села Атамекен. По данному факту начато досудебное расследование. Заместитель акима района водворен в изолятор временного содержания, в отношении других фигурантов избирается мера пресечения. Изъятые вещества направлены на экспертизу, проводятся необходимые следственные действия", – говорится в сообщении, опубликованном 18 сентября 2025 года в Telegram-канале акимата Мангистауской области.

Отмечается, что специальная операция проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2025" Управлением по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области.

"Акимат Мангистауской области последовательно проводит политику нетерпимости к коррупции и противоправным действиям среди государственных служащих. В отношении лиц, уличенных в нарушении закона, будут приняты самые строгие меры в соответствии с действующим законодательством", – сказано в заявлении властей региона.

12 сентября 2025 года стало известно, что дело о задержании прокурора Актау в аэропорту Алматы будет пересмотрено.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
