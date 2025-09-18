Заместителей акимов задержали в Мангистау по подозрению в наркопреступлениях
Фото: freepik
В Мангистауской области по подозрению в совершении наркоправонарушений задержали заместителя акима Мунайлинского района и заместителя акима села Атамекен, сообщает Zakon.kz.
Подробностями сегодня поделились в областном акимате.
"Сотрудниками Департамента полиции Мангистауской области при содействии акимата региона задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемые в совершении наркоправонарушений. Среди них – заместитель акима Мунайлинского района и заместитель акима села Атамекен. По данному факту начато досудебное расследование. Заместитель акима района водворен в изолятор временного содержания, в отношении других фигурантов избирается мера пресечения. Изъятые вещества направлены на экспертизу, проводятся необходимые следственные действия", – говорится в сообщении, опубликованном 18 сентября 2025 года в Telegram-канале акимата Мангистауской области.
Отмечается, что специальная операция проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2025" Управлением по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области.
"Акимат Мангистауской области последовательно проводит политику нетерпимости к коррупции и противоправным действиям среди государственных служащих. В отношении лиц, уличенных в нарушении закона, будут приняты самые строгие меры в соответствии с действующим законодательством", – сказано в заявлении властей региона.
12 сентября 2025 года стало известно, что дело о задержании прокурора Актау в аэропорту Алматы будет пересмотрено.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript