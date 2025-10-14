#АЭС в Казахстане
Право

Изменилась методика расчета платы за пользование жильем из государственного фонда

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 11:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра промышленности и строительства от 7 октября 2025 года внесены изменения в Методику расчета размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при расчете размера платы, взимаемой за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, применяются следующие показатели:

  • размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);
  • стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (в тенге);
  • расчетный срок службы зданий (лет);
  • сумма платежей, необходимая на содержание жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища определяется в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания или по результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий определяется в соответствии со строительными нормами СН "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений".

Сумма платежей, необходимая на содержание жилого дома определяется по формуле, в которой учитывается:

  • годовая смета затрат жилищно-эксплуатационной службы, созданной или привлеченной местным исполнительным органом (государственным предприятием), на содержание жилого дома (жилого здания) (тенге/год);
  • сумма общих площадей жилищ в жилом здании (квадратный метр).

При расчете размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в состав объекта кондоминиума, применяются следующие показатели:

  • размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в состав объекта кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);
  • стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (в тенге);
  • расчетный срок службы зданий (лет).

Стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилища определяется в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания или по результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий определяется в соответствии со строительными нормами СН "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений".

Приказ вводится в действие с 22 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
