Изменилась методика расчета платы за пользование жильем из государственного фонда

Приказом министра промышленности и строительства от 7 октября 2025 года внесены изменения в Методику расчета размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при расчете размера платы, взимаемой за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, применяются следующие показатели:

размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);

стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (в тенге);

расчетный срок службы зданий (лет);

сумма платежей, необходимая на содержание жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища определяется в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания или по результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий определяется в соответствии со строительными нормами СН "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений".

Сумма платежей, необходимая на содержание жилого дома определяется по формуле, в которой учитывается:

годовая смета затрат жилищно-эксплуатационной службы, созданной или привлеченной местным исполнительным органом (государственным предприятием), на содержание жилого дома (жилого здания) (тенге/год);

сумма общих площадей жилищ в жилом здании (квадратный метр).

При расчете размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в состав объекта кондоминиума, применяются следующие показатели:

размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в состав объекта кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);

стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (в тенге);

расчетный срок службы зданий (лет).

Стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилища определяется в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания или по результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий определяется в соответствии со строительными нормами СН "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений".

Приказ вводится в действие с 22 октября 2025 года.