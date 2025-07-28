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Право

Владение английским языком специалистов в радиотелефонной связи: внесены изменения

самолет на взлетной полосе, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 09:40 Фото: pixabay
Министр транспорта приказом от 16 июля 2025 года внес изменения и дополнения в Правила тестирования на определение уровня владения английским языком, используемым в радиотелефонной связи, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что оценка уровня владения английским языком (тестирование) проводится в соответствии с требованиями к знанию английского языка, используемого в радиотелефонной связи, изложенными в добавлении 1 и дополнении "А" Международного стандарта приложения 1 к Конвенции о международной гражданской авиации "Выдача свидетельств авиационному персоналу". По результатам тестирования вносится специальная отметка в соответствующее свидетельство.

Выбор одобренного уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации РК теста (тестирующей системы) с целью получения специальной отметки об уровне владения общим и авиационным английским языком по шкале оценки языковых знаний ИКАО определяется кандидатом самостоятельно.

В сертификате в обязательном порядке указываются результаты по каждому оцениваемому элементу шкалы ИКАО, итоговый результат, дата тестирования, номер сертификата, фото и личные данные тестируемого.

Указывается, что рейтеры (оценщики) и экзаменаторы (тестирующие собеседники) не могут быть близкими родственниками тестируемых (кандидатов).

Допускается использование экзаменатора (тестирующего собеседника) в качестве рейтера (оценщика), что в обязательном порядке указывается в руководстве.

При этом данный специалист именуется как экзаменатор-рейтер с соответствием квалификационным требованиям, предъявляемым как к экзаменаторам (тестирующим собеседникам), так и рейтерам (оценщикам).

В процессе проведения оценки экзаменатор (тестирующий собеседник) не осуществляет функции рейтера (оценщика) для одного и того же кандидата.

Тестирование записывается в цифровом формате на электронных носителях информации в соответствии с требованиями тестирующей системы.

 Апелляция рассматривается в срок не более чем 10 рабочих дней с момента регистрации ее подачи.

Также в правилах приводится шкала оценки уровня владения языком.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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