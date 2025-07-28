В Казахстане утвердили лимиты на содержание профессиональных спортклубов

Приказом министра туризма и спорта от 22 июля 2025 года утверждены лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта, сообщает Zakon.kz.

В частности, лимиты составили:

Футбол

Основная (мужская, женская, молодежная) команда – не более 500 000 МРП (1 966 000 000 тенге в 2025 году );

); Детско-юношеская академия – не более 150 000 МРП (589 800 000 тенге) ;

; Итого: не более 650 МРП.

Хоккей с шайбой

Основная (мужская, женская, молодежная) команда – не более 300 000 МРП (1 179 600 000 тенге) ;

; Детско-юношеская академия – не более 75 000 МРП (294 900 000 тенге).

Другие виды спорта

Основная (мужская, молодежная (юниоры) команда, детско-юношеская академия – не более 120 000 МРП (471 840 000 тенге) ;

; Основная (женская, молодежная (юниорки) команда, детско-юношеская академия – не более 120 000 МРП.

Также утверждена максимальная зарплата в месяц.

Главный тренер, тренер-консультант, тренер – не более 500 МРП (1 966 000 тенге) ;

; Спортсмен (основной команды) – не более 500 МРП ;

; Спортсмен (молодежной команды) – не более 80 МРП (314 560 тенге).

При этом уточняется, что в одном регионе предусматривается содержание одного клуба на один вид спорта, финансируемых из местного бюджета.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2025 года.