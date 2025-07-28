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Право

В Казахстане утвердили лимиты на содержание профессиональных спортклубов

Спорт, спортивный комплекс, стадион, спорткомплекс , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 10:07 Фото: akorda.kz
Приказом министра туризма и спорта от 22 июля 2025 года утверждены лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта, сообщает Zakon.kz.

В частности, лимиты составили:

Футбол

  • Основная (мужская, женская, молодежная) команда – не более 500 000 МРП (1 966 000 000 тенге в 2025 году);
  • Детско-юношеская академия – не более 150 000 МРП (589 800 000 тенге);
  • Итого: не более 650 МРП.

Хоккей с шайбой

  • Основная (мужская, женская, молодежная) команда – не более 300 000 МРП (1 179 600 000 тенге);
  • Детско-юношеская академия – не более 75 000 МРП (294 900 000 тенге).

Другие виды спорта

  • Основная (мужская, молодежная (юниоры) команда, детско-юношеская академия – не более 120 000 МРП (471 840 000 тенге);
  • Основная (женская, молодежная (юниорки) команда, детско-юношеская академия – не более 120 000 МРП.

Также утверждена максимальная зарплата в месяц.

  • Главный тренер, тренер-консультант, тренер – не более 500 МРП (1 966 000 тенге);
  • Спортсмен (основной команды) – не более 500 МРП;
  • Спортсмен (молодежной команды) – не более 80 МРП (314 560 тенге)

При этом уточняется, что в одном регионе предусматривается содержание одного клуба на один вид спорта, финансируемых из местного бюджета.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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