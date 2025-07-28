В Казахстане утвердили лимиты на содержание профессиональных спортклубов
Фото: akorda.kz
Приказом министра туризма и спорта от 22 июля 2025 года утверждены лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта, сообщает Zakon.kz.
В частности, лимиты составили:
Футбол
- Основная (мужская, женская, молодежная) команда – не более 500 000 МРП (1 966 000 000 тенге в 2025 году);
- Детско-юношеская академия – не более 150 000 МРП (589 800 000 тенге);
- Итого: не более 650 МРП.
Хоккей с шайбой
- Основная (мужская, женская, молодежная) команда – не более 300 000 МРП (1 179 600 000 тенге);
- Детско-юношеская академия – не более 75 000 МРП (294 900 000 тенге).
Другие виды спорта
- Основная (мужская, молодежная (юниоры) команда, детско-юношеская академия – не более 120 000 МРП (471 840 000 тенге);
- Основная (женская, молодежная (юниорки) команда, детско-юношеская академия – не более 120 000 МРП.
Также утверждена максимальная зарплата в месяц.
- Главный тренер, тренер-консультант, тренер – не более 500 МРП (1 966 000 тенге);
- Спортсмен (основной команды) – не более 500 МРП;
- Спортсмен (молодежной команды) – не более 80 МРП (314 560 тенге).
При этом уточняется, что в одном регионе предусматривается содержание одного клуба на один вид спорта, финансируемых из местного бюджета.
Приказ вводится в действие с 25 июля 2025 года.
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