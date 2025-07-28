Сообщение о технологическом нарушении энергопредприятия: внесены изменения

Приказом министра энергетики от 22 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения расследования в областях электроэнергетики и теплоэнергетики, учета технологических нарушений в централизованных и местных системах теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что энергопроизводящие, энергопередающие организации, теплопроизводящие и теплотранспортирующие субъекты (энергопредприятия) в течение одного часа с момента возникновения технологического нарушения представляют оперативное сообщение по телефону с дублированием посредством мобильных программ по обмену мгновенными сообщениями в соответствии с Регламентом предоставления энергопредприятиями оперативных сообщений о произошедших технологических нарушениях и несчастных случаях в Единой электроэнергетической системе РК, централизованной и местной системах теплоснабжения.

Энергопредприятие в течение 15 минут с момента возникновения технологического нарушения информирует соответствующий территориальный департамент органа по государственному энергетическому надзору и контролю по областям и городам Астане, Алматы, Шымкенту и местный исполнительный орган о факте возникновения технологического нарушения по телефону с дублированием посредствам мобильных программ по обмену мгновенными сообщениями.

В срок не позднее 12 часов с момента возникновения технологического нарушения энергопредприятие направляет оперативное сообщение в электронном виде по адресу электронной почты в соответствующий территориальный департамент органа по государственному энергетическому надзору и контролю по областям и городам Астане, Алматы, Шымкенту и местный исполнительный орган и системному оператору.

Учету подлежат технологические нарушения, произошедшие в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетях, в местной и централизованной системах теплоснабжения в соответствии с Классификацией технологических нарушений.

Предусмотрено, что каждое энергопредприятие ежемесячно, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в государственный орган по государственному энергетическому надзору и контролю или местный исполнительный орган (по компетенции) сводную отчетность о технологических нарушениях по форме.

Учет технологических нарушений на энергопредприятиях ведется в журнале учета технологических нарушений.

Приказ вводится в действие с 5 августа 2025 года.