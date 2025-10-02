#АЭС в Казахстане
Право

Покупка электроэнергии из возобновляемых источников: внесены изменения

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 12:26 Фото: unsplash
Министр энергетики приказом от 30 сентября 2025 года внес изменения в правила централизованной покупки и продажи электрической энергии из возобновляемых источников, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что победители аукционных торгов по отбору проектов по строительству новых объектов по использованию возобновляемых источников энергии, оснащенных системами накопления электрической энергии, поддерживают мощность, емкость и другие параметры систем накопления электрической энергии на заданных параметрах, в том числе с учетом компенсации деградации электрохимических систем накопления электрической энергии, в течение всего жизненного цикла проекта и срока действия соответствующего договора покупки, заключенного между единым закупщиком электрической энергии и соответствующим победителем аукционных торгов по отбору проекта по строительству нового объекта по использованию возобновляемых источников энергии, оснащенного системой накопления электрической энергии.

Подтверждение поддержания мощности, емкости и других параметров системы накопления электрической энергии победителем аукционных торгов по отбору проекта по строительству нового объекта по использованию возобновляемых источников энергии на заданных параметрах осуществляется путем прохождения ежемесячной аттестации, проводимой системным оператором в автоматическом режиме посредством системы АРЧМ, в соответствии с Правилами проведения аттестации электрической мощности генерирующих установок.

При отсутствии подтверждения требуемых параметров системы накопления электрической энергии осуществляется изменение значений:

  • увеличение понижающих и повышающих коэффициентов;
  • снижение предельного диапазона, в рамках которого значение понижающего и повышающего коэффициентов равно 1.

Банковская гарантия или резервный аккредитив являются безотзывными, предусматривающими возможность их исполнения полностью или по частям по указанию получателя (бенефициара) со сроком действия с даты подписания договора покупки:

  • для солнечных электростанций объемом установленной мощности 499 МВт и ниже – не менее 25 месяцев;
  • для солнечных электростанций объемом установленной мощности свыше 499 МВт – не мене 37 месяцев;
  • для ветровых электростанций объемом установленной мощности 499 МВт и ниже – не менее 37 месяцев;
  • для ветровых электростанций объемом установленной мощности свыше 499 МВт – не менее 49 месяцев;
  • для биогазовых электростанций – не менее 37 месяцев;
  • для гидроэлектростанций – не менее 61 месяца

Приказ вводится в действие с 12 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
