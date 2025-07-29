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Право

Утверждены правила установления стоимости авиационной техники и расходов в рамках лизинга

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 09:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра транспорта от 21 июля 2025 года утверждены Правила установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга авиационной техники или специального транспорта, сообщает Zakon.kz.

Под предметом капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга авиационной техники и специального транспорта (предмет капитальных расходов), понимаются услуги юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя, по предоставлению в лизинг:

  • не подлежащих государственной регистрации или подлежащих государственной регистрации в органах военной полиции специальных транспортов, произведенных юридическими лицами Республики Казахстан, заключившими соответствующие соглашения о промышленной сборке, или поставляемыми потенциальными поставщиками зарубежного производства, при отсутствии аналогов отечественного производства;
  • авиационной техники отечественного или зарубежного производства.

Заказчик направляет согласованный с уполномоченным органом соответствующей отрасли запрос в Министерство промышленности и строительства с указанием технических характеристик авиационной техники или специального транспорта, планируемого к закупу в рамках договора лизинга.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса направляет производителям специального транспорта, заключившим соответствующие соглашения о промышленной сборке, или отечественным производителям авиационной техники запрос о предоставлении информации о специальном транспорте или авиационной технике, соответствующих техническим характеристикам.

Производители специального транспорта, заключившие соответствующие соглашения о промышленной сборке, или отечественные производители авиационной техники в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса направляют ответ в министерство с указанием технических характеристик, наименования марки и модели, а также стоимости производимых ими специального транспорта или авиационной техники.

Затем министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления ответов от отечественных производителей специального транспорта или авиационной техники осуществляет общий свод поступившей информации и направляет сведенную информацию заказчику.

При отсутствии отечественных производителей специального транспорта или авиационной техники, соответствующей техническим характеристикам, министерство уведомляет об этом заказчика.

Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня поступления от министерства ответа на запрос размещает на своем официальном интернет-ресурсе объявление о сборе предложений от продавцов и лизингодателей, о стоимости услуг по предоставлению в лизинг авиационной техники или специального транспорта.

В объявлении указывается стоимость авиационной техники или специального транспорта согласно представленной информации.

При уведомлении министерством об отсутствии отечественных производителей заказчик направляет запросы продавцам с указанием технических характеристик авиационной техники или специального транспорта, планируемого к закупу в рамках договора лизинга.

Лизингодатели в течение 10 рабочих дней со дня размещения объявления на сайте заказчика предоставляют предложения о стоимости услуг по предоставлению в лизинг авиационной техники или специального транспорта, указанных в объявлении.

Заказчик после получения информации от продавцов и лизингодателей в течение 5 рабочих дней определяет стоимость капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга авиационной техники или специального транспорта, на основе наименьшей стоимости услуг, указанных в предложениях.

Заказчиком также определяется график погашения платежей по возмещению основного долга и вознаграждения с указанием процентной ставки услуг по предоставлению в лизинг авиационной техники или специального транспорта.

Целесообразность приобретения услуги по финансовому лизингу авиационной техники или специальной техники определяется с учетом решения Республиканской или местной бюджетной комиссии в пределах выделенных ассигнований соответствующего администратора бюджетной программы.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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