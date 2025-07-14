МЧС утвердило правила установления стоимости и капитальных расходов по лизингу

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 30 июня 2025 года утвердил Правила установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга, сообщает Zakon.kz.

Предметом лизинга являются вертолеты, самолеты, специальная техника и оборудование, используемое для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выплата лизинговых платежей производится за счет средств государственного бюджета и иных средств, не запрещенных законодательством, согласно графику лизинговых платежей.

Заявки на лизинг подаютcя в составе бюджетного запроса в процессе планирования:

уполномоченный орган;

территориальные органы и организации, находящиеся в ведении уполномоченного органа (по согласованию с уполномоченным органом).

Уполномоченный орган осуществляет централизованное управление процессом подачи заявок, а также контроль за целевым использованием бюджетных средств и подотчетность лизингополучателей.

Порядок возврата средств в случае досрочного расторжения регулируется договором.

Заявка на лизинг содержит:

сопроводительное письмо за подписью первого руководителя (в произвольной форме);

пояснительную записку с указанием наименования предмета лизинга, его стоимость, конкретные характеристики, цель и основания приобретения предмета лизинга;

копию договора финансового лизинга.

расчеты с указанием стоимости, источника финансирования, периода погашения и иную информацию.

Все заявки включают подробное обоснование, основанное на анализе текущих и прогнозируемых рисков, а также оценке эффективности использования предмета лизинга.

В случаях приобретения специальной техники и оборудования отечественного или зарубежного производства в заявке указываются завод-производитель этой техники.

Лизингополучатель обеспечивает обоснованность указанных в заявке наименований предмета лизинга, его характеристики и стоимости услуги лизинга.

Предусматривается, что уполномоченный орган устанавливает предмет капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора финансового лизинга на соответствие стратегическим приоритетам уполномоченного органа, а также актуальным потребностям.

Целесообразность приобретения услуги по финансовому лизингу самолетов, вертолетов или специальной техники, оборудования определяется с учетом решения Республиканской или местной бюджетной комиссии, в пределах выделенных ассигнований соответствующего администратора бюджетной программы.

Приказ вводится в действие с 22 июля 2025 года.