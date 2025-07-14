#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Право

МЧС утвердило правила установления стоимости и капитальных расходов по лизингу

вертолет МЧС в горах, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 11:40 Фото: МЧС РК
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 30 июня 2025 года утвердил Правила установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга, сообщает Zakon.kz.

Предметом лизинга являются вертолеты, самолеты, специальная техника и оборудование, используемое для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выплата лизинговых платежей производится за счет средств государственного бюджета и иных средств, не запрещенных законодательством, согласно графику лизинговых платежей.

Заявки на лизинг подаютcя в составе бюджетного запроса в процессе планирования:

  • уполномоченный орган;
  • территориальные органы и организации, находящиеся в ведении уполномоченного органа (по согласованию с уполномоченным органом).

Уполномоченный орган осуществляет централизованное управление процессом подачи заявок, а также контроль за целевым использованием бюджетных средств и подотчетность лизингополучателей.

Порядок возврата средств в случае досрочного расторжения регулируется договором.

Заявка на лизинг содержит:

  • сопроводительное письмо за подписью первого руководителя (в произвольной форме);
  • пояснительную записку с указанием наименования предмета лизинга, его стоимость, конкретные характеристики, цель и основания приобретения предмета лизинга;
  • копию договора финансового лизинга.
  • расчеты с указанием стоимости, источника финансирования, периода погашения и иную информацию.

Все заявки включают подробное обоснование, основанное на анализе текущих и прогнозируемых рисков, а также оценке эффективности использования предмета лизинга.

В случаях приобретения специальной техники и оборудования отечественного или зарубежного производства в заявке указываются завод-производитель этой техники.

Лизингополучатель обеспечивает обоснованность указанных в заявке наименований предмета лизинга, его характеристики и стоимости услуги лизинга.

Предусматривается, что уполномоченный орган устанавливает предмет капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора финансового лизинга на соответствие стратегическим приоритетам уполномоченного органа, а также актуальным потребностям.

 Целесообразность приобретения услуги по финансовому лизингу самолетов, вертолетов или специальной техники, оборудования определяется с учетом решения Республиканской или местной бюджетной комиссии, в пределах выделенных ассигнований соответствующего администратора бюджетной программы.

Приказ вводится в действие с 22 июля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Определение классной квалификации сотрудников МЧС: утверждены правила
Право
12:43, Сегодня
Определение классной квалификации сотрудников МЧС: утверждены правила
Норму АППК привели в соответствие с Конституцией
Право
11:52, Сегодня
Норму АППК привели в соответствие с Конституцией
Изменился состав Оргкомитета по подготовке мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Астане
Право
10:31, Сегодня
Изменился состав Оргкомитета по подготовке мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: