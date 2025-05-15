В Казахстане утвердили правила установления стоимости расходов при предоставлении автотранспорта в лизинг

Министр промышленности и строительства приказом от 6 мая 2025 года утвердил Правила установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга транспортных средств и механических транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, администраторы бюджетных программ (АБП) направляют запросы в Министерство промышленности и строительства РК с указанием технических характеристик транспортных средств, планируемых к закупу в рамках договора лизинга.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса направляет производителям транспортных средств, заключившим соответствующие соглашения о промышленной сборке, запрос о предоставлении информации о транспортных средствах, соответствующих техническим характеристикам, предусмотренным в запросе АБП.

В свою очередь производители транспортных средств в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса направляют ответ в министерство с указанием технических характеристик, наименования марки и модели, а также стоимости производимых ими транспортных средств.

Затем министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления ответов от производителей транспортных средств осуществляет общий свод поступившей информации и направляет сведенную информацию в АБП.

После чего администраторы в течение 5 рабочих дней со дня поступления ответа на запрос размещает на своем официальном интернет-ресурсе объявление о сборе предложений от юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя, о стоимости услуг по предоставлению в лизинг транспортных или механических транспортных средств.

Юридические лица и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя, в течение 10 рабочих дней со дня размещения на сайте объявления предоставляют в АБП предложения о стоимости услуг по предоставлению в лизинг транспортных средств с учетом стоимости транспортных средств, указанных в объявлении.

Указывается, что стоимость капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга транспортных средств, определяется ведомственной бюджетной комиссией АБП на основе наименьшей стоимости услуг, указанных в предложениях.

Ведомственной бюджетной комиссией АБП также определяется график погашения платежей по возмещению основного долга и вознаграждения с указанием процентной ставки услуг по предоставлению в лизинг транспортных средств.

Целесообразность приобретения услуги по финансовому лизингу транспортных средств определяется с учетом решения республиканской или местной бюджетной комиссии.

В документе указывается, что под предметом капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга транспортных средств, понимаются услуги юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя, по предоставлению в лизинг транспортных средств, произведенных юридическими лицами РК, заключившими соответствующие соглашения о промышленной сборке.

В случае предоставления мусоровозов и пожарных автомобилей в лизинг такие мусоровозы и пожарные автомобили должны быть произведены с использованием мусоровозного оборудования или пожарной надстройки, произведенных в рамках заключенного соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по мусоровозному оборудованию и пожарной надстройке.

Приказ вводится в действие с 25 мая 2025 года.