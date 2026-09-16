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Право

Туристская деятельность в нацпарках: что изменилось

Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 14:37 Фото: pexels
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 11 сентября 2026 года внес изменения в Правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что тендерная комиссия создается приказом руководителя Национального парка. В состав комиссии включаются представители Национального парка, местных исполнительных органов в области туристской деятельности, территориального подразделения Уполномоченного органа, уполномоченного органа по земельным отношениям, местного исполнительного органа столицы, области, города республиканского значения осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства, неправительственных организаций (по согласованию), координационного совета при Национальном парке.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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