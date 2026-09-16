Туристская деятельность в нацпарках: что изменилось

Так, уточняется, что тендерная комиссия создается приказом руководителя Национального парка. В состав комиссии включаются представители Национального парка, местных исполнительных органов в области туристской деятельности, территориального подразделения Уполномоченного органа, уполномоченного органа по земельным отношениям, местного исполнительного органа столицы, области, города республиканского значения осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства, неправительственных организаций (по согласованию), координационного совета при Национальном парке.