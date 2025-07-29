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Право

Отраслевую систему поощрения обновили в МЦРИАП

Церемония вручения государственных наград, государственные награды, вручение медалей, вручение орденов, церемония награждения, награждение, орден, ордена, медаль, медали, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 11:39 Фото: akorda.kz
Приказом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 18 июля 2025 года внесены изменения в Отраслевую систему поощрения, сообщает Zakon.kz.

В частности, Отраслевая система изложена в новой редакции.

Поощрения являются формой стимулирования труда работников в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.

В целях поощрения работников сферы геодезии, картографии и пространственных данных устанавливаются следующие нагрудные знаки:

  • "Құрметті геодезист";
  • "Құрметті картограф";
  • "Үздік геодезист";
  • "Үздік картограф".

Нагрудным знаком "Құрметті геодезист" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных за достижение высоких показателей, особые заслуги и значительный вклад в развитие геодезической деятельности.

Нагрудным знаком "Құрметті картограф" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных за достижение высоких показателей, особые заслуги и значительный вклад в развитие картографической деятельности.

Нагрудными знаками "Құрметті геодезист" и "Құрметті картограф" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных, имеющие стаж работы в области геодезической и картографической деятельности не менее 20 лет.

Нагрудным знаком "Үздік геодезист" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных за образцовое и добросовестное выполнение должностных обязанностей, проявляющие при этом инициативу и профессионализм в области геодезической деятельности.

Нагрудным знаком "Үздік картограф" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных за образцовое и добросовестное выполнение должностных обязанностей, проявляющие при этом инициативу и профессионализм в области картографической деятельности.

Нагрудными знаками "Үздік геодезист" и "Үздік картограф" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных, имеющие стаж работы в области геодезической и картографической деятельности не менее 5 лет.

Указанными нагрудными знаками также награждаются иные лица, внесшие особый вклад в развитие сферы геодезии, картографии и пространственных данных.

Для рассмотрения предложений по награждению нагрудными знаками в министерстве создается комиссия из нечетного количества членов.

Состав комиссии утверждается приказом курирующего вице-министра сроком на два месяца до празднования профессионального праздника – Дня землеустройства, геодезии и картографии.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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