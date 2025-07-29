Отраслевую систему поощрения обновили в МЦРИАП

Приказом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 18 июля 2025 года внесены изменения в Отраслевую систему поощрения, сообщает Zakon.kz.

В частности, Отраслевая система изложена в новой редакции.

Поощрения являются формой стимулирования труда работников в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.

В целях поощрения работников сферы геодезии, картографии и пространственных данных устанавливаются следующие нагрудные знаки:

"Құрметті геодезист";

"Құрметті картограф";

"Үздік геодезист";

"Үздік картограф".

Нагрудным знаком "Құрметті геодезист" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных за достижение высоких показателей, особые заслуги и значительный вклад в развитие геодезической деятельности.

Нагрудным знаком "Құрметті картограф" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных за достижение высоких показателей, особые заслуги и значительный вклад в развитие картографической деятельности.

Нагрудными знаками "Құрметті геодезист" и "Құрметті картограф" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных, имеющие стаж работы в области геодезической и картографической деятельности не менее 20 лет.

Нагрудным знаком "Үздік геодезист" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных за образцовое и добросовестное выполнение должностных обязанностей, проявляющие при этом инициативу и профессионализм в области геодезической деятельности.

Нагрудным знаком "Үздік картограф" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных за образцовое и добросовестное выполнение должностных обязанностей, проявляющие при этом инициативу и профессионализм в области картографической деятельности.

Нагрудными знаками "Үздік геодезист" и "Үздік картограф" награждаются работники сферы геодезии, картографии и пространственных данных, имеющие стаж работы в области геодезической и картографической деятельности не менее 5 лет.

Указанными нагрудными знаками также награждаются иные лица, внесшие особый вклад в развитие сферы геодезии, картографии и пространственных данных.

Для рассмотрения предложений по награждению нагрудными знаками в министерстве создается комиссия из нечетного количества членов.

Состав комиссии утверждается приказом курирующего вице-министра сроком на два месяца до празднования профессионального праздника – Дня землеустройства, геодезии и картографии.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2025 года.