Кто входит в минимальный состав экипажа судна: утверждены требования

И. о. министра транспорта приказом от 15 сентября 2026 года утвердил Требования минимального состава экипажа судна, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет требования к минимальному составу экипажа судна, который необходим для обеспечения безопасности плавания судна и защиты окружающей среды.

Требования распространяются на самоходные суда, подлежащие государственной регистрации в Государственном судовом реестре морских судов, международном судовом реестре РК и бербоут-чартерном реестре.

В минимальный состав экипажа судна входят следующие должности:

капитан;

старший помощник капитана;

вахтенный помощник капитана;

старший механик;

вахтенный механик;

второй механик;

электромеханик;

рядовой состав палубной команды;

рядовой состав машинной команды.

Судовладельцем проводится оценка количества и должностей членов минимального состава экипажа судна, по результатам которой разрабатывается штатное расписание.

После проведения оценки каждому судну выдается свидетельство о минимальном составе экипажа судна.

В минимальный состав экипажа судна не входят работники, обслуживающие пассажиров, командный состав судов и судовую команду.

При численности экипажа судна менее указанного в свидетельстве выход судна в море не допускается, за исключением следующих обстоятельств:

смерть члена экипажа судна;

болезнь или травма члена экипажа судна, требующие лечения вне судна;

невозможность члена экипажа выйти в рейс (задержание правоохранительными органами, пропажа без вести, невозвращение на судно к моменту назначенного выхода судна в рейс, утеря документов).

В этом случае судовладельцу или капитану судна необходимо информировать Морскую администрацию порта в письменном виде в произвольной форме об отсутствии одного члена минимального состава экипажа судна, с указанием данных о судне, фамилии, имени, отчества и должности члена экипажа, наступившего обстоятельства.

На судах, перевозящих скоропортящиеся грузы, которые имеют в своем классе соответствующий символ класса, в минимальном составе экипажа предусматривается дополнительная должность вахтенного механика.

На пассажирских судах с главной дизель-электрической установкой мощностью более 3000 кВт в состав экипажа вводятся два электромеханика и один электромеханик на не пассажирских судах. На пассажирских судах с главной дизель-электрической установкой мощностью менее 3000 кВт вводится один электромеханик.

На судах, совершающих международные рейсы длительностью два и более дней, имеющих на борту сто и более человек, в минимальный состав экипажа судна дополнительно входит врач общей практики.

На судах с численностью экипажа 10 и более человек в минимальный состав экипажа судна дополнительно входит повар.

Помимо этого, документом установлены требования к минимальному составу экипажа для катеров и катамаранов, судов на воздушной подушке, грузовых судов, спасательных шлюпок, спасательных плотов, нефтяных танкеров и др.

Судовладелец обязан обеспечить:

укомплектованность экипажа в соответствии с Требованиями;

наличие у каждого члена экипажа судна документов, подтверждающих его квалификацию;

прохождение членами экипажа судна курсов переподготовки и повышения квалификации;

хранение в каюте капитана или ходовой рубке документации, в том числе медицинских заключений, документов, подтверждающих квалификацию и опыт членов экипажа судна;

ознакомление членов экипажа судна с их правами и обязанностями, характеристиками и устройствами судна;

координацию действий экипажа судна в аварийной ситуации.

Нарушением требований к минимальному составу экипажа судна является:

выход судна в море с численностью экипажа судна менее, чем указано в свидетельстве, при отсутствии записи уполномоченного лица Морской администрации порта в судовой роли о допуске судна к выходу в море с данной численностью экипажа либо льготного разрешения;

выход судна в море при отсутствии у одного или более членов экипажа необходимых свидетельств подготовки специалистов морского транспорта и профессиональных дипломов;

судно переделано или эксплуатируется иным способом, чем во время выдачи свидетельства, управлялось вне ограничений, указанных в свидетельстве;

установление факта получения свидетельства на основании предоставленной неверной информации и/или поддельных документов;

несоответствие требованиям по минимальному количеству часов отдыха экипажа судна.

При установлении нарушений капитан морского порта:

отказывает в выдаче разрешения на выход судна из морского порта;

налагает административный штраф;

при установлении случаев, указанных в подпункте 3) пункта 36 Требований, отзывает свидетельство.

При установлении случаев получения свидетельства на основании неверной информации или поддельных документов, а также несоответствия требованиям по минимальному количеству часов отдыха экипажа судна, капитан морского порта отзывает свидетельство.

Приказ введен в действие с 15 сентября.