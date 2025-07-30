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Право

На ряде участков Каспийского моря приостановили действие режимных ограничений

Каспийское море, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 14:15 Фото: pixabay
Председатель Комитета национальной безопасности подписал приказ от 17 июля 2025 года "Об установлении участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений", сообщает Zakon.kz.

В частности, приостановлено до 31 декабря 2025 года действие режимных ограничений на следующих участках побережья казахстанского сектора Каспийского моря, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры):

  • от мыса Тюб-Караган до мыса Урдюк;
  • от нежилого поселка Саура до мыса Сагындык;
  • от мыса Скалистый до мыса Песчаный;
  • от мыса Песчаный до мыса Адамтас.

На данных участках побережья допускается свободный выход в море на расстояние до двух миль: плавание и эксплуатация в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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