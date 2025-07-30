На ряде участков Каспийского моря приостановили действие режимных ограничений

Председатель Комитета национальной безопасности подписал приказ от 17 июля 2025 года "Об установлении участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений", сообщает Zakon.kz.

В частности, приостановлено до 31 декабря 2025 года действие режимных ограничений на следующих участках побережья казахстанского сектора Каспийского моря, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры):

от мыса Тюб-Караган до мыса Урдюк;

от нежилого поселка Саура до мыса Сагындык;

от мыса Скалистый до мыса Песчаный;

от мыса Песчаный до мыса Адамтас.

На данных участках побережья допускается свободный выход в море на расстояние до двух миль: плавание и эксплуатация в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.