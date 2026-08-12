КНБ снимает режимные ограничения для плавания и отдыха туристов на Каспийском море

Председатель Комитета национальной безопасности РК подписал приказ от 3 августа 2026 года "Об установлении участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года приостанавливается действие режимных ограничений на следующих участках побережья казахстанского сектора Каспийского моря, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры):

от мыса Тюб-Караган до мыса Урдюк;

от нежилого поселка Саура до мыса Сагындык;

от мыса Скалистый до мыса Песчаный;

от мыса Песчаный до мыса Адамтас.

На данных участках побережья в указанный период допускается свободный выход в море на расстояние до двух миль, плавание и эксплуатация в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных, надводных и подводных судов и средств передвижения по льду, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.

Приказ вводится в действие с 22 августа.