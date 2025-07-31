Тарифы на электроэнергию вырастут в Казахстане с 1 августа

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И.о. министра энергетики приказом от 29 июля 2025 года внес изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает повышение тарифов по следующим группам компаний, реализующим электроэнергию: Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова увеличит тарифы с 22,58 до 23,25 тенге за кВтч.

Актобе ТЭЦ – с 17,54 до 18,19 тенге за кВтч.

АО "Жайыктеплоэнерго" – с 13,25 до 13,95 тенге.

МАЭК-Казатомпром – с 22,16 до 23,26 тенге.

АО "Кристалл Менеджмент" – с 15,27 до 16,09 тенге.

ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" – с 21,11 до 23,58 тенге.

"З-Энергоорталык" – с 16,77 до 18,46 тенге.

Кызылордатеплоэлектроцентр – с 12,10 до 13,13 тенге.

ТОО "Батые Пауэр" – с 15,89 до 17,63 тенге.

ТОО "Karabatan Utility Solutions" – с 10,67 до 13,06 тенге.

ТОО "OzenMunaiProm" – с 26,92 до 28,68 тенге.

АО "ТНК "Казхром" – с 10,67 до 11,65 тенге.

АО "ССГПО" – с 18,82 до 18,94 тенге. Также установлен тариф для 63-й группы энергопроизводящих организаций в размере 44,02 тенге за кВтч. Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

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