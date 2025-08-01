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Право

Министерство науки и высшего образования будет бороться с теневой экономикой

Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 10:49 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 26 июля 2025 года внесены дополнения в положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новой функцией министерства:

  • осуществляет противодействие теневой экономике в регулируемых сферах деятельности.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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