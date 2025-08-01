Министерство науки и высшего образования будет бороться с теневой экономикой

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 26 июля 2025 года внесены дополнения в положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новой функцией министерства: осуществляет противодействие теневой экономике в регулируемых сферах деятельности. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Материал по теме У Минздрава появились новые функции Ранее мы рассказали, что Министерству обороны расширили функции.

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