Конституционный суд скорректировал границы "крупного ущерба" в правонарушениях

В Казахстане скорректированы нормы уголовного законодательства в части ответственности за незаконную финансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 8 августа в Конституционном суде, прежняя редакция статьи была излишне перегружена – в ней одновременно содержались положения о незаконной предпринимательской, банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности. Такой подход вызывал сложности в правоприменении и мог привести к нарушению конституционных прав граждан.



Соответствующие изменения были закреплены законом от 16 июля 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства". В рамках реформы статья 214 УК была переработана: из нее исключены упоминания о незаконной банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности, взамен чего введены отдельные статьи 214-1 и 214-2. Они предусматривают конкретные составы преступлений и дифференцированные меры ответственности.

Дополнительно Конституционный суд указал на несогласованность в определении порогов крупного ущерба и значительного размера в разных кодексах. Так, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) крупный ущерб определялся как менее 1 000 МРП, в то время как в Уголовном кодексе – от 2 000 МРП и выше.

Эта несостыковка устранена в рамках закона от 10 января 2025 года, которым внесены изменения в статью 153 КоАП, уточняющие понятия крупного ущерба и значительного размера при нарушениях, связанных с подакцизными товарами.

