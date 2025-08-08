#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
539.38
629.46
6.76
Право

Конституционный суд скорректировал границы "крупного ущерба" в правонарушениях

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 10:18 Фото: Zakon.kz
В Казахстане скорректированы нормы уголовного законодательства в части ответственности за незаконную финансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 8 августа в Конституционном суде, прежняя редакция статьи была излишне перегружена – в ней одновременно содержались положения о незаконной предпринимательской, банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности. Такой подход вызывал сложности в правоприменении и мог привести к нарушению конституционных прав граждан.

Соответствующие изменения были закреплены законом от 16 июля 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства". В рамках реформы статья 214 УК была переработана: из нее исключены упоминания о незаконной банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности, взамен чего введены отдельные статьи 214-1 и 214-2. Они предусматривают конкретные составы преступлений и дифференцированные меры ответственности.

Дополнительно Конституционный суд указал на несогласованность в определении порогов крупного ущерба и значительного размера в разных кодексах. Так, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) крупный ущерб определялся как менее 1 000 МРП, в то время как в Уголовном кодексе – от 2 000 МРП и выше.

Эта несостыковка устранена в рамках закона от 10 января 2025 года, которым внесены изменения в статью 153 КоАП, уточняющие понятия крупного ущерба и значительного размера при нарушениях, связанных с подакцизными товарами.

Ранее сообщалось, что полномочия адвоката при исполнении приговора приведены в соответствие с Конституцией. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Выдача ваучеров на признание профессиональных квалификаций: внесены изменения
Право
12:35, 07 августа 2025
Выдача ваучеров на признание профессиональных квалификаций: внесены изменения
Налоговые органы будут использовать биометрию
Право
11:56, 07 августа 2025
Налоговые органы будут использовать биометрию
Передача госимущества из одного вида госсобственности в другой: утверждены правила
Право
11:38, 07 августа 2025
Передача госимущества из одного вида госсобственности в другой: утверждены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: