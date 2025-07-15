Лишение прав за вождение в нетрезвом виде: коллизия устранена по решению КС
Конституционный cуд в нормативном постановлении от 27 октября 2023 года указал, что привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданин, не имеющий права управления транспортным средством, вправе сразу сдать экзамен и получить водительское удостоверение, что не соответствует целям профилактики административных правонарушений.
В этой связи орган конституционного контроля рекомендовал правительству предусмотреть в законодательстве о дорожном движении такую меру, как ограничение на определенный срок права сдачи экзамена для получения специального права – права управления транспортным средством.
Рекомендация реализована в рамках закона от 3 октября 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".
Так, статья 74 закона "О дорожном движении" дополнена пунктом, согласно которому лица, привлеченные к административной ответственности в порядке, предусмотренном частями шестой и седьмой статьи 608 или частями девятой и десятой статьи 613 КоАП, не допускаются к сдаче экзаменов на получение права на управление транспортными средствами в течение семи или восьми лет соответственно.
Данное ограничение к сдаче экзаменов исчисляется с момента последнего привлечения к административной ответственности.
Ранее казахстанец оспаривал норму, согласно которой, гражданин в случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения подвергается административному аресту на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет, а за аналогичное правонарушение гражданин, не имеющий права управления транспортным средством, подвергается административному аресту на 20 суток с возможностью после этого получить водительское удостоверение, так как дополнительная мера административного взыскания в виде лишение права управления транспортным средством не предусмотрена, что является нарушением равенства всех перед законом и судом.
Теперь эта коллизия устранена.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане норму Административного процедурно-процессуального кодекса привели в соответствие с Конституцией по постановлению Конституционного суда.