Лишение прав за вождение в нетрезвом виде: коллизия устранена по решению КС

Правовое регулирование в сфере дорожной безопасности скорректировано с учетом правовых позиций Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Конституционный cуд в нормативном постановлении от 27 октября 2023 года указал, что привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданин, не имеющий права управления транспортным средством, вправе сразу сдать экзамен и получить водительское удостоверение, что не соответствует целям профилактики административных правонарушений.

В этой связи орган конституционного контроля рекомендовал правительству предусмотреть в законодательстве о дорожном движении такую меру, как ограничение на определенный срок права сдачи экзамена для получения специального права – права управления транспортным средством.

Рекомендация реализована в рамках закона от 3 октября 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".

Так, статья 74 закона "О дорожном движении" дополнена пунктом, согласно которому лица, привлеченные к административной ответственности в порядке, предусмотренном частями шестой и седьмой статьи 608 или частями девятой и десятой статьи 613 КоАП, не допускаются к сдаче экзаменов на получение права на управление транспортными средствами в течение семи или восьми лет соответственно.

Данное ограничение к сдаче экзаменов исчисляется с момента последнего привлечения к административной ответственности.

Ранее казахстанец оспаривал норму, согласно которой, гражданин в случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения подвергается административному аресту на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет, а за аналогичное правонарушение гражданин, не имеющий права управления транспортным средством, подвергается административному аресту на 20 суток с возможностью после этого получить водительское удостоверение, так как дополнительная мера административного взыскания в виде лишение права управления транспортным средством не предусмотрена, что является нарушением равенства всех перед законом и судом.

Теперь эта коллизия устранена.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане норму Административного процедурно-процессуального кодекса привели в соответствие с Конституцией по постановлению Конституционного суда.