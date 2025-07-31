Домашний арест: внесены поправки в нормы УПК

Нормы УПК об ограничениях при домашнем аресте приведены в соответствие с Конституцией. Об этом сообщили в Конституционном суде, передает Zakon.kz.

Конституционный суд в своем нормативном постановлении от 11 апреля 2023 года признал положения пунктов 1, 2 и 3 части второй статьи 146 Уголовно-процессуального кодекса соответствующими Конституции в следующем истолковании: ограничения при домашнем аресте должны обеспечивать соблюдение гарантированных прав арестованного и его защитника, включая права на жизнь и охрану здоровья, признание правосубъектности, защиту своих прав и свобод всеми не противоречащими закону способами.

Вместе с тем Конституционный суд указал, что каждому задержанному, арестованному, обвиняемому в совершении преступления предоставляется право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, ареста или предъявления обвинения, и граждане имеют право на охрану здоровья.

Каждое лицо, к которому применена та или иная мера пресечения, является личностью, обладающей достоинством, неотчуждаемыми и принадлежащими от рождения правами.

Отмечается, что данное решение реализовано в рамках закона от 16 июля 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".

В частности, во вторую и третью части статьи 146 УПК внесены поправки, направленные на обеспечение конституционных гарантий прав лиц, находящихся под домашним арестом, при применении к ним ограничительных мер.

Ранее Конституционный суд сообщил, что иностранцы не могут быть учредителями общественных объединений в РК.