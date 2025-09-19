Требования к аттестации специалистов карьерных центров усилили в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 12 сентября 2025 года внесла поправки в Правила проведения аттестации на профессиональную компетентность работников центров трудовой мобильности (карьерных центров), сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что квалификационные категории специалистам структурных подразделений (отделов, секторов) карьерных центров присваиваются сроком на три года.

Поправками вводится дополнительный этап – оценка профессиональной деятельности при присвоении квалификационной категории.

Теперь аттестация включает:

тестирование работников центров трудовой мобильности (карьерных центров);

оценку профессиональной деятельности специалистов карьерных центров при заявлении на квалификационную категорию.

Центр трудовой мобильности формирует на Платформе список аттестуемых на предстоящую аттестацию.

Также изменились названия квалификационных категорий специалистов карьерных центров.

Так, говорится, что к тестированию допускается:

работник центра трудовой мобильности (карьерного центра), прошедший курсы повышения квалификации в количестве часов, определенных в индивидуальном плане обучения на Платформе;

центра трудовой мобильности (карьерного центра), прошедший курсы повышения квалификации в количестве часов, определенных в индивидуальном плане обучения на Платформе; специалист карьерного центра, прошедший курсы повышения квалификации на Платформе по профилю заявленной квалификационной категории, при заявлении на квалификационную категорию.

Результат тестирования считается положительным при достижении пороговых уровней для:

работника центра трудовой мобильности (карьерного центра) при первичной аттестации – 70%;

специалиста карьерного центра при заявлении на квалификационную категорию – 70%;

руководителя структурного подразделения, заместителя директора, директора – 85%;

специалиста центра трудовой мобильности, ассистента карьерного центра – 70%. (новая категория)

При несогласии с результатом тестирования работник центра трудовой мобильности (карьерного центра) подает заявление на апелляцию через Платформу с мотивированным обоснованием (подробным пояснением) по каждому заданию (вопросу) не позднее двух рабочих дней.

Аттестуемый, набравший по результатам тестирования менее порогового уровня:

подлежит присвоению квалификационной категории на один уровень ниже действующей квалификационной категории при заявлении на квалификационную категорию, за исключением специалистов, имеющих квалификационную категорию "без категории";

подлежит повторной аттестации не позже, чем через двенадцать месяцев;

не допускается к этапу оценки профессиональной деятельности при заявлении на квалификационную категорию.

Аттестуемый, участвующий в повторной аттестации и набравший по результатам тестирования менее установленного порогового уровня:

подлежит увольнению при заявлении на квалификационную категорию, за исключением специалистов, имеющих квалификационную категорию "карьерный консультант", "кейс-менеджер", "наставник", либо при подтверждении соответствия занимаемой должности работниками, впервые поступившими на службу в центр трудовой мобильности (карьерный центр), ассистентами карьерного центра, специалистами центров трудовой мобильности, руководителями структурных подразделений, заместителями директоров, директорами;

подлежит присвоению квалификационной категории на один уровень ниже действующей квалификационной категории при заявлении на квалификационную категорию, за исключением специалистов, имеющих квалификационную категорию "без категории".

Помимо этого, правила дополнены новым параграфом, который определяет порядок оценки профессиональной деятельности специалиста карьерного центра.

Специалист карьерного центра, набравший по результатам тестирования пороговый уровень, проходит оценку профессиональной деятельности в течение 2 календарных дней после дня завершения этапа тестирования.

По результатам тестирования на Платформе формируется одно из следующих решений:

по работнику центра трудовой мобильности (карьерного центра) при первичной аттестации:

соответствует занимаемой должности – 70 и более баллов;

не соответствует занимаемой должности – 69 и менее баллов;

по специалисту карьерного центра при заявлении на квалификационную категорию:

соответствует заявленной квалификационной категории – 85 и более баллов;

не соответствует заявленной квалификационной категории – соответствует действующей квалификационной категории – от 70 до 84 баллов;

не соответствует заявленной квалификационной категории – соответствует квалификационной категории, ниже заявленной на один уровень – 69 и менее баллов;

по руководителю структурного подразделения, заместителю директора, директору:

соответствует занимаемой должности – 85 и более баллов;

не соответствует занимаемой должности – 84 и менее баллов;

по специалисту центра трудовой мобильности, ассистенту карьерного центра:

соответствует занимаемой должности – 70 и более баллов;

не соответствует занимаемой должности – 69 и менее баллов.

Также говорится, что при переходе от среднего уровня квалификации к высшему уровню квалификации у специалиста карьерного центра сохраняется имеющая квалификационная категория "без категории", "карьерный консультант" до истечения ее срока действия.

Правила дополнены новым приложением, которым определены критерии оценки профессиональной деятельности специалиста карьерного центра.

Критерии включают в себя:

Тестирование:

максимальный уровень – 100%;

максимальное количество баллов – 80.

Рейтинг, сформированный на основании оценок получателей услуг карьерного центра:

выше 4 из 5 за последние 12 месяцев – 10 баллов;

равен или ниже 3,9 из 5 за последние 12 месяцев – 0 баллов.

Нарушения и ошибки, зафиксированные в информационной системе при оказании услуг:

отсутствие нарушений за последние 12 месяцев – 10 баллов;

наличие нарушений за последние 12 месяцев – 0 баллов.

При этом все баллы проставляются автоматически.

Приказ вводится в действие с 29 сентября 2025 года.