В Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков
Правила распространяются на отношения, при которых лицо обеспечивает строительство многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, или передачу по завершении строительства жилого и нежилого помещения либо доли на соответствующий объект другому лицу.
Реестр формируется и ведется МИО в электронной форме посредством Системы по месту нахождения многоквартирных жилых домов или комплекса индивидуальных жилых домов.
Под формированием и ведением Реестра понимается:
- внесение сведений о недобросовестных застройщиках в Реестр;
- обновление Реестра при изменении сведений о недобросовестных застройщиках, а также при исключении недобросовестных застройщиков из Реестра, с фиксацией в журнале событий Системы;
- размещение Реестра в Системе и изменений, вносимых в него.
Предусмотрено, что МИО в целях формирования и ведения Реестра направляет уведомление о включении в Реестр застройщику. Уведомление направляется в течение трех рабочих дней со дня включения в Реестр в электронной форме либо иным способом, обеспечивающим подтверждение его получения.
Основаниями для включения в Реестр недобросовестных застройщиков являются:
- вступивший в законную силу судебный акт о сносе самовольно возведенного многоквартирного жилого дома или индивидуального жилого дома;
- вступивший в законную силу судебный акт по делу о мошенничестве.
Реестр содержит следующие сведения застройщика:
- полное наименование организации;
- БИН или ИИН;
- сведения об учредителях (участниках) и руководителях исполнительного органа организации;
- юридический адрес организации;
- сведения о многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов;
- основание для включения в Реестр;
- дата включения в Реестр;
- срок нахождения в Реестре;
- сведения о принятых мерах (при наличии);
- дата и основание исключения из Реестра (в случае исключения).
Основанием для включения в Реестр является поступление в МИО официальных документов или сведений, подтверждающих наличие соответствующих оснований.
Указывается, что застройщики, сведения о которых внесены в Реестр, не допускаются к привлечению средств физических и юридических лиц в течение трех лет.
Обращения физических и юридических лиц рассматриваются МИО и могут служить основанием для направления запроса в уполномоченные государственные органы и организации с целью получения подтверждающих документов и сведений.
МИО в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений:
- проверяет полноту и достоверность официальных документов и сведений, подтверждающих наличие оснований для включения в Реестр;
- устанавливает наличие оснований для включения застройщика в Реестр.
По результатам рассмотрения представленной информации МИО включает недобросовестного застройщика в Реестр.
При необходимости МИО запрашивает дополнительные сведения у уполномоченных государственных органов и организаций.
Основаниями для исключения из Реестра являются:
- истечение срока, установленным пунктом 10 Правил;
- наличие вступившего в законную силу судебного акта об отмене судебного акта, послужившего основанием для включения в Реестр;
- наличие вступившего в законную силу судебного акта об обжаловании решения или действия МИО о включении в Реестр.
При поступлении в МИО вступившего в законную силу судебного акта, отменяющего основание включения застройщика в Реестр, исключение сведений застройщика из Реестра осуществляется МИО в течение трех рабочих дней со дня получения судебного акта.
Для исключения из Реестра по основаниям, указанным в пункте 14 Правил, застройщик представляет МИО заявление о его исключении из Реестра в произвольной форме с приложением подтверждающих документов.
МИО исключает застройщика из Реестра в течение трех рабочих дней после получения заявления о его исключении из Реестра или при наступлении случая, указанного в пункте 14 настоящих Правил.
Открытая информация Реестра размещается на интернет-ресурсе Единого оператора и является общедоступной.
Не подлежат размещению в открытом доступе сведения из Реестра, содержащие:
- персональные данные физических лиц;
- сведения, составляющие коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну;
- информацию, доступ к которой ограничен законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.