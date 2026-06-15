В Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 5 июня 2026 года утверждены Типовые правила по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на отношения, при которых лицо обеспечивает строительство многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, или передачу по завершении строительства жилого и нежилого помещения либо доли на соответствующий объект другому лицу.

Реестр формируется и ведется МИО в электронной форме посредством Системы по месту нахождения многоквартирных жилых домов или комплекса индивидуальных жилых домов.

Под формированием и ведением Реестра понимается:

внесение сведений о недобросовестных застройщиках в Реестр;

обновление Реестра при изменении сведений о недобросовестных застройщиках, а также при исключении недобросовестных застройщиков из Реестра, с фиксацией в журнале событий Системы;

размещение Реестра в Системе и изменений, вносимых в него.

Предусмотрено, что МИО в целях формирования и ведения Реестра направляет уведомление о включении в Реестр застройщику. Уведомление направляется в течение трех рабочих дней со дня включения в Реестр в электронной форме либо иным способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

Основаниями для включения в Реестр недобросовестных застройщиков являются:

вступивший в законную силу судебный акт о сносе самовольно возведенного многоквартирного жилого дома или индивидуального жилого дома;

вступивший в законную силу судебный акт по делу о мошенничестве.

Реестр содержит следующие сведения застройщика:

полное наименование организации;

БИН или ИИН;

сведения об учредителях (участниках) и руководителях исполнительного органа организации;

юридический адрес организации;

сведения о многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов;

основание для включения в Реестр;

дата включения в Реестр;

срок нахождения в Реестре;

сведения о принятых мерах (при наличии);

дата и основание исключения из Реестра (в случае исключения).

Основанием для включения в Реестр является поступление в МИО официальных документов или сведений, подтверждающих наличие соответствующих оснований.

Указывается, что застройщики, сведения о которых внесены в Реестр, не допускаются к привлечению средств физических и юридических лиц в течение трех лет.

Обращения физических и юридических лиц рассматриваются МИО и могут служить основанием для направления запроса в уполномоченные государственные органы и организации с целью получения подтверждающих документов и сведений.

МИО в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений:

проверяет полноту и достоверность официальных документов и сведений, подтверждающих наличие оснований для включения в Реестр;

устанавливает наличие оснований для включения застройщика в Реестр.

По результатам рассмотрения представленной информации МИО включает недобросовестного застройщика в Реестр.

При необходимости МИО запрашивает дополнительные сведения у уполномоченных государственных органов и организаций.

Основаниями для исключения из Реестра являются:

истечение срока, установленным пунктом 10 Правил;

наличие вступившего в законную силу судебного акта об отмене судебного акта, послужившего основанием для включения в Реестр;

наличие вступившего в законную силу судебного акта об обжаловании решения или действия МИО о включении в Реестр.

При поступлении в МИО вступившего в законную силу судебного акта, отменяющего основание включения застройщика в Реестр, исключение сведений застройщика из Реестра осуществляется МИО в течение трех рабочих дней со дня получения судебного акта.

Для исключения из Реестра по основаниям, указанным в пункте 14 Правил, застройщик представляет МИО заявление о его исключении из Реестра в произвольной форме с приложением подтверждающих документов.

МИО исключает застройщика из Реестра в течение трех рабочих дней после получения заявления о его исключении из Реестра или при наступлении случая, указанного в пункте 14 настоящих Правил.

Открытая информация Реестра размещается на интернет-ресурсе Единого оператора и является общедоступной.

Не подлежат размещению в открытом доступе сведения из Реестра, содержащие:

персональные данные физических лиц;

сведения, составляющие коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну;

информацию, доступ к которой ограничен законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.