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Право

Финансирование национальных фильмов: внесены уточнения

кресла в зале кинотеатра, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 14:08 Фото: pixabay
Постановлением правительства от 30 июля 2025 года внесены изменения в постановление "О создании Государственного центра поддержки национального кино", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что одним из основных предметов деятельности общества является предоставление государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов, за исключением средств, выделяемых на выполнение государственного задания для юридического лица со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого является производство фильмов, в размере не менее 30% от общего объема финансирования фильмов.

 Ранее размер не указывался.

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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