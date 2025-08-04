Финансирование национальных фильмов: внесены уточнения
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Постановлением правительства от 30 июля 2025 года внесены изменения в постановление "О создании Государственного центра поддержки национального кино", сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что одним из основных предметов деятельности общества является предоставление государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов, за исключением средств, выделяемых на выполнение государственного задания для юридического лица со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого является производство фильмов, в размере не менее 30% от общего объема финансирования фильмов.
Ранее размер не указывался.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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