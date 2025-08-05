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Право

Какие источники являются питьевыми: утверждены правила

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 09:38 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 30 июля 2025 года утверждены Правила отнесения водных объектов к источникам питьевого водообеспечения населения, сообщает Zakon.kz.

Отнесение водных объектов к источникам питьевого водообеспечения населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется путем идентификации и классификации водных объектов, которые могут быть использованы как источники хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с санитарными правилами и гигиеническому нормативу.

Основанием для отнесения водных объектов к источникам питьевого водообеспечения населения является наличие:

  • проекта зоны санитарной охраны (ЗСО), разработанного в соответствии с санитарными правилами;
  • санитарно-эпидемиологического заключения объекта высокой эпидемиологической значимости на источник водоснабжения.

При отнесении водных объектов к источникам питьевого водообеспечения для использования населением в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения участков акватории водоемов (водохранилища, реки, озера, моря), прибрежной полосы суши, а также зоны санитарной охраны (при использовании водоемов в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) учитываются:

  • гидрологические и гидрохимические данные водоема в период шторма, паводка (половодья) рек, впадающих в водоем;
  • показатели состава и свойств воды в период ее наибольшего забора для водоснабжения населения;
  • среднее арифметическое значение концентрации нормируемых веществ в период шторма, паводка (половодья) рек, впадающих в водоем;
  • преобладающие береговые течения;
  • сгонно-нагонный ветра.

Для питьевого водоснабжения используются защищенные от загрязнения и засорения поверхностные и подземные водные объекты, качество воды в которых соответствует установленным экологическим нормативам. На источниках питьевого водоснабжения устанавливается специальный режим охраны и контроля за их состоянием в соответствии с водным законодательством республики и законодательством в области здравоохранения.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется резервирование источников питьевого водоснабжения.

При отсутствии возможности резервирования источников питьевого водоснабжения рассматриваются водные объекты, качество воды в которых не соответствует установленным экологическим нормативам, при условии обеспечения нормативного качества питьевой воды в соответствии с гигиеническими нормативами.

При этом использование подземных вод, пригодных для питьевого водоснабжения, для иных целей не допускается, за исключением случаев, когда отсутствуют иные источники водоснабжения и когда данные подземные воды не являются безальтернативным источником питьевого водоснабжения.

На основании проекта ЗСО, санитарно-эпидемиологического заключения объекта высокой эпидемиологической значимости местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы относят водные объекты к источникам питьевого водообеспечения населения в соответствии с Водным кодексом республики и данными правилами.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2025 года.

Ранее действовавшие Правила отнесения водного объекта к источникам питьевого водоснабжения утратили силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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