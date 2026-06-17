#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Правила выплаты денежных поощрений спортсменам-чемпионам разъяснили в Министерстве спорта

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 08:55 Фото: Zakon.kz
Министр туризма и спорта приказом от 3 июня 2026 года утвердил акты официального разъяснения Правил выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований и размеры таких денежных поощрений, сообщает Zakon.kz.

Официальное разъяснение направлено на обеспечение единообразного и правильного применения законодательства РК, предупреждение расширительного толкования норм, влекущего необоснованные бюджетные обязательства, а также на соблюдение принципов законности, соразмерности и целевого использования бюджетных средств, говорится в тексте.

Финансирование физической культуры и спорта за счет бюджетных средств осуществляется по установленным направлениям, в том числе по направлению "спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта".

Таким образом, денежные поощрения, предусмотренные правилами, являются специальной мерой государственной поддержки в сфере спорта высших достижений, осуществляемой за счет республиканского бюджета, и не могут толковаться расширительно.

Выплаты денежных поощрений в индивидуальных видах спорта осуществляются каждому спортсмену в стопроцентном размере денежного поощрения за каждое занятое место по видам спорта в международных спортивных соревнованиях.

Однако, не каждое спортивное мероприятие международного характера является основанием для выплаты денежного поощрения.

Денежному поощрению подлежат только результаты, достигнутые на тех международных спортивных соревнованиях, которые одновременно:

  • относятся к системе спорта высших достижений;
  • имеют официальный статус по соответствующему виду спорта;
  • охватываются перечнем международных спортивных соревнований, в том числе среди взрослых;
  • подтверждены документами в установленном порядке.

Выплаты денежных поощрений осуществляются за счет республиканского бюджета до конца текущего финансового года в пределах выделенных средств, в связи с чем такие выплаты имеют целевой и лимитированный характер.

Также в министерстве дали пояснения касательно размеров денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд РК по видам спорта.

Так, говорится, что размеры денежных поощрений предусмотрены за результаты, достигнутые на чемпионате мира (среди взрослых):

  • по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта;
  • по неолимпийским видам спорта при условии участия на соревнованиях представителей не менее 20 стран в спортивной дисциплине или в каждой весовой категории.

Правовое значение имеют не только наименование соревнования и факт занятия призового места, но и совокупность следующих обстоятельств:

  • является ли соревнование официальным мероприятием международной спортивной федерации либо проводимым под ее эгидой;
  • включено ли данное соревнование в официальный календарь международной спортивной федерации;
  • относится ли соревнование к категории среди взрослых;
  • соответствует ли соревнование системе спорта высших достижений.

Для неолимпийских видов спорта условие участия представителей не менее 20 стран в спортивной дисциплине или в каждой весовой категории является обязательным нормативным условием применения соответствующего размера денежного поощрения.

Отсутствие подтверждения официального статуса соревнования как чемпионата мира среди взрослых, его включения в официальный календарь международной спортивной федерации, проведения под эгидой такой федерации либо несоответствие условию об участии представителей не менее 20 стран исключает возможность применения предусмотренных данным приказом размеров денежного поощрения.

Денежные поощрения являются специальной мерой государственной поддержки спортсменов, тренеров и членов национальных команд РК, направленной на поощрение высоких спортивных результатов, достигнутых в условиях официальной международной конкуренции спорта высших достижений.

Приказ введен в действие с 3 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
10:01, 05 августа 2025
Обновлены правила выплат денежных поощрений чемпионам, призерам и тренерам сборных команд РК
Правила выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам утвердили в Казахстане
11:09, 01 августа 2023
Правила выплаты вознаграждений спортсменам-победителям утвердили в Казахстане
Какие суммы вознаграждаения получат казахстанские спортсмены и тренеры за победу в международных соревнованиях
15:00, 05 июля 2023
Какие суммы вознаграждений получат спортсмены и тренеры за победу в международных соревнованиях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сатпаев мог перейти в &quot;Реал&quot;
08:51, Сегодня
Daily Mail: Дастан Сатпаев вместо "Челси" мог перейти в "Реал"
Потенциальная соперница Рыбакиной в Берлине
08:21, Сегодня
С кем может сыграть Елена Рыбакина на старте WTA 500 в Берлине
&quot;Показал характер&quot;: Александр Усик поддержал Топурию после его поражения от Гейджи
07:50, Сегодня
"Показал характер": Александр Усик поддержал Топурию после его поражения от Гейджи
Теннисист Сумит Нагал обвинил судей ATP в безответственности
07:17, Сегодня
Теннисист Сумит Нагал обвинил судей ATP в безответственности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: