Правила выплаты денежных поощрений спортсменам-чемпионам разъяснили в Министерстве спорта

Министр туризма и спорта приказом от 3 июня 2026 года утвердил акты официального разъяснения Правил выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований и размеры таких денежных поощрений, сообщает Zakon.kz.

Официальное разъяснение направлено на обеспечение единообразного и правильного применения законодательства РК, предупреждение расширительного толкования норм, влекущего необоснованные бюджетные обязательства, а также на соблюдение принципов законности, соразмерности и целевого использования бюджетных средств, говорится в тексте.

Финансирование физической культуры и спорта за счет бюджетных средств осуществляется по установленным направлениям, в том числе по направлению "спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта".

Таким образом, денежные поощрения, предусмотренные правилами, являются специальной мерой государственной поддержки в сфере спорта высших достижений, осуществляемой за счет республиканского бюджета, и не могут толковаться расширительно.

Выплаты денежных поощрений в индивидуальных видах спорта осуществляются каждому спортсмену в стопроцентном размере денежного поощрения за каждое занятое место по видам спорта в международных спортивных соревнованиях.

Однако, не каждое спортивное мероприятие международного характера является основанием для выплаты денежного поощрения.

Денежному поощрению подлежат только результаты, достигнутые на тех международных спортивных соревнованиях, которые одновременно:

относятся к системе спорта высших достижений;

имеют официальный статус по соответствующему виду спорта;

охватываются перечнем международных спортивных соревнований, в том числе среди взрослых;

подтверждены документами в установленном порядке.

Выплаты денежных поощрений осуществляются за счет республиканского бюджета до конца текущего финансового года в пределах выделенных средств, в связи с чем такие выплаты имеют целевой и лимитированный характер.

Также в министерстве дали пояснения касательно размеров денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд РК по видам спорта.

Так, говорится, что размеры денежных поощрений предусмотрены за результаты, достигнутые на чемпионате мира (среди взрослых):

по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта;

по неолимпийским видам спорта при условии участия на соревнованиях представителей не менее 20 стран в спортивной дисциплине или в каждой весовой категории.

Правовое значение имеют не только наименование соревнования и факт занятия призового места, но и совокупность следующих обстоятельств:

является ли соревнование официальным мероприятием международной спортивной федерации либо проводимым под ее эгидой;

включено ли данное соревнование в официальный календарь международной спортивной федерации;

относится ли соревнование к категории среди взрослых;

соответствует ли соревнование системе спорта высших достижений.

Для неолимпийских видов спорта условие участия представителей не менее 20 стран в спортивной дисциплине или в каждой весовой категории является обязательным нормативным условием применения соответствующего размера денежного поощрения.

Отсутствие подтверждения официального статуса соревнования как чемпионата мира среди взрослых, его включения в официальный календарь международной спортивной федерации, проведения под эгидой такой федерации либо несоответствие условию об участии представителей не менее 20 стран исключает возможность применения предусмотренных данным приказом размеров денежного поощрения.

Денежные поощрения являются специальной мерой государственной поддержки спортсменов, тренеров и членов национальных команд РК, направленной на поощрение высоких спортивных результатов, достигнутых в условиях официальной международной конкуренции спорта высших достижений.

Приказ введен в действие с 3 июня.