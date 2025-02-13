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Финансы

Сколько выделит государство на проекты ГЧП: утверждены лимиты

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:33 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра национальной экономики от 10 февраля 2025 года утверждены лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что лимиты изложены в новой редакции.

Так, на 2025 год лимиты составили:

  • общий лимит государственных обязательств по проектам ГЧП местных исполнительных органов – 4 337 195 498 тыс. тенге;
  • лимит принятия – 3 856 206 152 тыс. тенге

на 2026 год:

  • общий лимит государственных обязательств по проектам ГЧП местных исполнительных органов – 4 531 508 401 тыс. тенге;
  • лимит принятия 4 050 519 055 тыс. тенге.

на 2027 год:

  • общий лимит государственных обязательств по проектам ГЧП местных исполнительных органов – 4 739 423 209 тыс. тенге;
  • лимит принятия – 4 258 433 863 тыс. тенге.

В том числе для Алматы:

  • общий лимит государственных обязательств по проектам ГЧП местных исполнительных органов – 996 534 969 тыс. тенге (2025 год), 1 066 292 416 тыс. тенге (2026 год), 1 140 932 885 тыс. тенге (2027 год);
  • лимит принятия – 986 045 742 тыс. тенге (2025 год), 1 055 803 189 тыс. тенге (2026 год), 1 130 443 658 тыс. тенге (2027 год).

для Астаны:

  • общий лимит государственных обязательств по проектам ГЧП местных исполнительных органов – 514 048 673 тыс. тенге (2025 год), 550 032 080 тыс. тенге (2026 год), 588 534 325 тыс. тенге (2027 год);
  • лимиты принятия – 451 353 040 тыс. тенге (2025 год), 487 336 447 тыс. тенге (2026 год), 525 838 692 тыс. тенге (2027 год).  

Лимиты по всем регионам страны можно посмотреть в приказе.

Приказ вводится в действие с 23 февраля 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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