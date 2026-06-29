На круглосуточный режим работы перейдут два пункта пропуска на границе с Узбекистаном

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Депутаты Сената 29 июня 2026 года ратифицировали поправки в протокол к Соглашению между Казахстаном и Узбекистаном о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот протокол был подписан 8 августа 2024 года в городе Астане. "Документ предусматривает изменение статуса автомобильных пунктов пропуска "Сырдарья – Малик" и "Целинный – Ок олтин" с двустороннего на международный (многосторонний). Кроме того, предусматривается изменение режима их работы – с "в светлое время суток" на "круглосуточный", – сообщил депутат Сената Алишер Сатвалдиев. Также протокол предусматривает перевод указанных пунктов пропуска из режима "только для легкового автотранспорта" в статус грузопассажирских. В частности: пункт пропуска "Целинный – Ок олтин" будет использоваться для пропуска легковых автомобилей, порожних грузовых транспортных средств, а также крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов и товаров;

пункт пропуска "Сырдарья – Малик" будет предназначен только для движения легковых автомобилей и порожних грузовых транспортных средств. При этом осуществление коммерческих грузоперевозок через данный пункт пропуска не предусматривается. Ранее мы писали, что строительство международных пунктов пропуска завершат в 2027 году.

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