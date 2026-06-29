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Общество

На круглосуточный режим работы перейдут два пункта пропуска на границе с Узбекистаном

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 10:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Сената 29 июня 2026 года ратифицировали поправки в протокол к Соглашению между Казахстаном и Узбекистаном о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот протокол был подписан 8 августа 2024 года в городе Астане.

"Документ предусматривает изменение статуса автомобильных пунктов пропуска "Сырдарья – Малик" и "Целинный – Ок олтин" с двустороннего на международный (многосторонний). Кроме того, предусматривается изменение режима их работы – с "в светлое время суток" на "круглосуточный", – сообщил депутат Сената Алишер Сатвалдиев.

Также протокол предусматривает перевод указанных пунктов пропуска из режима "только для легкового автотранспорта" в статус грузопассажирских.

В частности:

  • пункт пропуска "Целинный – Ок олтин" будет использоваться для пропуска легковых автомобилей, порожних грузовых транспортных средств, а также крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов и товаров;
  • пункт пропуска "Сырдарья – Малик" будет предназначен только для движения легковых автомобилей и порожних грузовых транспортных средств. При этом осуществление коммерческих грузоперевозок через данный пункт пропуска не предусматривается.

Ранее мы писали, что строительство международных пунктов пропуска завершат в 2027 году.

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Азамат Сыздыкбаев
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