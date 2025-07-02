МВД изменило тюремные правила после решения Конституционного суда

Министерство внутренних дел внесло изменения в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, приведя их в соответствие с Конституцией страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля сообщили в Конституционном суде. Поправки вступают в силу с 11 июля 2025 года.

Согласно новым нормам, осужденным, содержащимся в строгих условиях отбывания наказания, а также находящимся в дисциплинарных изоляторах, одиночных камерах и помещениях временной изоляции, будет разрешено осуществлять телефонные переговоры с адвокатами, а также получать медицинские консультации.

Изменения были приняты во исполнение нормативного постановления Конституционного суда от 27 декабря 2024 года, в котором орган конституционного контроля указал на необходимость обеспечения прав осужденных на квалифицированную юридическую помощь и охрану здоровья, даже в условиях изоляции.

"Конституционный суд подчеркнул, что ограничение права на общение с адвокатом или медработником противоречит основополагающим конституционным нормам. В связи с этим МВД внесло соответствующие поправки в приказ от 17 ноября 2014 года № 819", – говорится в сообщении.

А ранее в МВД обратились с важной просьбой к казахстанским водителям.

