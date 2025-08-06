Квоту приема в вузы по программам развития села предусмотрели в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования РК приказом от 1 августа 2025 года утвердил Перечень групп образовательных программ, определяющих социально-экономическое развитие села, по которым предусматривается квота приема в организации высшего и послевузовского образования РК, сообщает Zakon.kz.
В перечень включили 63 группы образовательных программ:
- Педагогика и психология
- Дошкольное обучение и воспитание
- Педагогика и методика начального обучения
- Подготовка учителей начальной военной подготовки
- Подготовка учителей физической культуры
- Подготовка учителей музыки
- Подготовка учителей художественного труда и черчения
- Подготовка учителей основы права и экономики
- Подготовка учителей математики
- Подготовка учителей физики
- Подготовка учителей информатики
- Подготовка учителей химии
- Подготовка учителей биологии
- Подготовка учителей географии
- Подготовка учителей по гуманитарным предметам
- Подготовка учителей казахского языка и литературы
- Подготовка учителей русского языка и литературы
- Подготовка учителей иностранного языка
- Подготовка социальных педагогов
- Специальная педагогика
- Традиционное музыкальное искусство
- Религия и теология
- Археология и этнология
- Музейное дело и охрана памятников
- Журналистика и репортерское дело
- Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело
- Менеджмент и управление
- Аудит и налогообложение
- Окружающая среда
- Механика
- Информационные технологии
- Коммуникации и коммуникационные технологии
- Электротехника и энергетика
- Транспортная техника и технологии
- Транспортное строительство
- Теплоэнергетика
- Транспортные сооружения
- Гидромелиорация
- Водоснабжение и водоотведение
- Производство продуктов питания
- Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)
- Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия
- Кадастр и землеустройство
- Растениеводство
- Животноводство
- Лесное хозяйство
- Рыбное хозяйство
- Водные ресурсы и водопользования
- Агроинженерия
- Ветеринария
- Сестринское дело
- Фармация
- Медицина
- Педиатрия
- Стоматология
- Медико-профилактическое дело
- Социальная работа
- Туризм
- Досуг
- Ресторанное дело и гостиничный бизнес
- Санитарно-профилактические мероприятия
- Транспортные услуги
- Пожарная безопасность
Приказ введен в действие с 5 августа 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript