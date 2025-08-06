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Право

Квоту приема в вузы по программам развития села предусмотрели в Казахстане

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 09:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования РК приказом от 1 августа 2025 года утвердил Перечень групп образовательных программ, определяющих социально-экономическое развитие села, по которым предусматривается квота приема в организации высшего и послевузовского образования РК, сообщает Zakon.kz.

В перечень включили 63 группы образовательных программ:

  • Педагогика и психология
  • Дошкольное обучение и воспитание
  • Педагогика и методика начального обучения
  • Подготовка учителей начальной военной подготовки
  • Подготовка учителей физической культуры
  • Подготовка учителей музыки
  • Подготовка учителей художественного труда и черчения
  • Подготовка учителей основы права и экономики
  • Подготовка учителей математики
  • Подготовка учителей физики
  • Подготовка учителей информатики
  • Подготовка учителей химии
  • Подготовка учителей биологии
  • Подготовка учителей географии
  • Подготовка учителей по гуманитарным предметам
  • Подготовка учителей казахского языка и литературы
  • Подготовка учителей русского языка и литературы
  • Подготовка учителей иностранного языка
  • Подготовка социальных педагогов
  • Специальная педагогика
  • Традиционное музыкальное искусство
  • Религия и теология
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  • Туризм
  • Досуг
  • Ресторанное дело и гостиничный бизнес
  • Санитарно-профилактические мероприятия
  • Транспортные услуги
  • Пожарная безопасность

Приказ введен в действие с 5 августа 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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