Квоту приема в вузы по программам развития села предусмотрели в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр науки и высшего образования РК приказом от 1 августа 2025 года утвердил Перечень групп образовательных программ, определяющих социально-экономическое развитие села, по которым предусматривается квота приема в организации высшего и послевузовского образования РК, сообщает Zakon.kz.

В перечень включили 63 группы образовательных программ: Педагогика и психология

Дошкольное обучение и воспитание

Педагогика и методика начального обучения

Подготовка учителей начальной военной подготовки

Подготовка учителей физической культуры

Подготовка учителей музыки

Подготовка учителей художественного труда и черчения

Подготовка учителей основы права и экономики

Подготовка учителей математики

Подготовка учителей физики

Подготовка учителей информатики

Подготовка учителей химии

Подготовка учителей биологии

Подготовка учителей географии

Подготовка учителей по гуманитарным предметам

Подготовка учителей казахского языка и литературы

Подготовка учителей русского языка и литературы

Подготовка учителей иностранного языка

Подготовка социальных педагогов

Специальная педагогика

Традиционное музыкальное искусство

Религия и теология

Археология и этнология

Музейное дело и охрана памятников

Журналистика и репортерское дело

Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело

Менеджмент и управление

Аудит и налогообложение

Окружающая среда

Механика

Информационные технологии

Коммуникации и коммуникационные технологии

Электротехника и энергетика

Транспортная техника и технологии

Транспортное строительство

Теплоэнергетика

Транспортные сооружения

Гидромелиорация

Водоснабжение и водоотведение

Производство продуктов питания

Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)

Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия

Кадастр и землеустройство

Растениеводство

Животноводство

Лесное хозяйство

Рыбное хозяйство

Водные ресурсы и водопользования

Агроинженерия

Ветеринария

Сестринское дело

Фармация

Медицина

Педиатрия

Стоматология

Медико-профилактическое дело

Социальная работа

Туризм

Досуг

Ресторанное дело и гостиничный бизнес

Санитарно-профилактические мероприятия

Транспортные услуги

Пожарная безопасность Приказ введен в действие с 5 августа 2025 года.

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