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Право

Переименованы Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики

Радиоактивные вещества, институт ядерной физики, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 14:45 Фото: Zakon.kz
Правительство РК приняло постановление от 4 августа 2025 года "О мерах по реализации Указа президента РК от 18 марта 2025 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, переименованы:

  • РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства энергетики РК в РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства РК по атомной энергии;
  • РГП "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК в РГП "Институт ядерной физики" Агентства РК по атомной энергии".

Агентство РК по атомной энергии определено:

  • уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства РК по атомной энергии" и "Институт ядерной физики" Агентства РК по атомной энергии";
  • компетентным органом в области недропользования в части разведки урана;
  • компетентным органом в области недропользования в части добычи урана. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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