Переименованы Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики
Фото: Zakon.kz
Правительство РК приняло постановление от 4 августа 2025 года "О мерах по реализации Указа президента РК от 18 марта 2025 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, переименованы:
- РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства энергетики РК в РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства РК по атомной энергии;
- РГП "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК в РГП "Институт ядерной физики" Агентства РК по атомной энергии".
Агентство РК по атомной энергии определено:
- уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства РК по атомной энергии" и "Институт ядерной физики" Агентства РК по атомной энергии";
- компетентным органом в области недропользования в части разведки урана;
- компетентным органом в области недропользования в части добычи урана.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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