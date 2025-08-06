Переименованы Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики

Фото: Zakon.kz

Правительство РК приняло постановление от 4 августа 2025 года "О мерах по реализации Указа президента РК от 18 марта 2025 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, переименованы: РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства энергетики РК в РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства РК по атомной энергии ;

; РГП "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК в РГП "Институт ядерной физики" Агентства РК по атомной энергии". Агентство РК по атомной энергии определено: уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства РК по атомной энергии" и "Институт ядерной физики" Агентства РК по атомной энергии";

компетентным органом в области недропользования в части разведки урана;

компетентным органом в области недропользования в части добычи урана. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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