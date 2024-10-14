Новые функции появятся у МЦРИАП

Фото: senate.parlam.kz

Постановлением правительства от 9 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в меры по реализации указа президента по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности добавлены новые функции: формирование и реализация государственной политики в области распределения радиочастотного спектра, а также эффективного использования радиочастот и орбитальных позиций спутников связи;

утверждение перечня национальных регистров по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;

утверждение статистических форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;

согласование требований к сетям и средствам связи и порядка обеспечения операторами связи или владельцами сетей связи за счет собственных или привлеченных средств функций своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, определяемых КНБ РК. Также уточняется: формирование и реализация государственной технологической политики. Вместе с тем с 7 января 2025 года вводятся в действие новые функции министерства: утверждение правил предоставления операторами связи или владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории РК, агрегированных данных при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями, по согласованию с КНБ РК;

разработка и утверждение элементов национальной справочной информации по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;

утверждение перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов;



утверждение правил реализации автоматизации государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг путем разработки и размещения платформенных программных продуктов;

утверждение квалификационных требований к специалистам и правил их допуска к работе на информационно-коммуникационной платформе электронного правительства;

утверждение правил прохождения международного или национального технического аудита центров обработки данных по согласованию с КНБ РК; утверждение правил организации деятельности центра обработки данных по согласованию с КНБ РК. В новой редакции с 7 января 2025 года изложены следующие пункты: утверждение перечня объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства, а также платформенных программных продуктов, закрепляемых за оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства;

утверждение правил формирования перечня объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства, а также платформенных программных продуктов, закрепляемых за оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства;

утверждение перечня информационно-коммуникационных услуг, оказываемых оператором государственным органам, в том числе путем разработки платформенных программных продуктов;

разработка требований по управлению данными совместно с уполномоченным органом в области государственной статистики;



осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов, а также за соблюдением лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;



разработка и утверждение правил хранения персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, осуществляемого собственником или оператором, а также третьим лицом в электронной базе, находящейся в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории РК, с принятием необходимых мер по защите персональных данных.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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