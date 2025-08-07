#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
536.58
622.75
6.71
Право

В УПК уточнили норму о привлечении специалиста в рамках уголовного преследования

Законодательство, закон, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 09:59 Фото: pixabay
В рамках исполнения решения Конституционного суда уточнена норма о привлечении специалиста в рамках уголовного преследования, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд в своем нормативном постановлении от 20 июля 2023 года признал соответствующей Конституции часть 2 статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса и истолковал, что привлечение в качестве специалиста сотрудника уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа допустимо, если данный сотрудник является не заинтересованным в деле лицом, обладает специальными знаниями и специальной компетенцией, необходимыми для оказания содействия в собирании, исследовании, оценке доказательств, и не осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории республики.

Законом от 16 июля 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан" часть 2 статьи 80 УПК дополнена словами "не обладающий полномочиями по осуществлению досудебного расследования, высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представлению интересов государства в суде и осуществлению от имени государства уголовного преследования".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Передача госимущества из одного вида госсобственности в другой: утверждены правила
Право
11:38, Сегодня
Передача госимущества из одного вида госсобственности в другой: утверждены правила
Полномочия адвоката при исполнении приговора приведены в соответствие с Конституцией
Право
11:02, Сегодня
Полномочия адвоката при исполнении приговора приведены в соответствие с Конституцией
Какие объекты построят за счет негосударственных займов под госгарантии
Право
10:46, Сегодня
Какие объекты построят за счет негосударственных займов под госгарантии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: