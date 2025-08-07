В УПК уточнили норму о привлечении специалиста в рамках уголовного преследования

В рамках исполнения решения Конституционного суда уточнена норма о привлечении специалиста в рамках уголовного преследования, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд в своем нормативном постановлении от 20 июля 2023 года признал соответствующей Конституции часть 2 статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса и истолковал, что привлечение в качестве специалиста сотрудника уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа допустимо, если данный сотрудник является не заинтересованным в деле лицом, обладает специальными знаниями и специальной компетенцией, необходимыми для оказания содействия в собирании, исследовании, оценке доказательств, и не осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории республики.

Законом от 16 июля 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан" часть 2 статьи 80 УПК дополнена словами "не обладающий полномочиями по осуществлению досудебного расследования, высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представлению интересов государства в суде и осуществлению от имени государства уголовного преследования".