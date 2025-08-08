#АЭС в Казахстане
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 19:09 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев изменил инструкцию о порядке представления к награждению госнаградами. В частности, указан перечень лиц, кому в исключительных случаях предоставляется информация о награждении.
  • Правительство утвердило Комплексный план по развитию туристской зоны "Мангистау" до 2029 года.
  • Премьер-министр утвердил График встреч министров с населением на второе полугодие 2025 года.
  • Пять новых профессиональных праздников будут отмечать в Казахстане.
  • Электронный кошелек в госзакупках: Минфин утвердил правила перечисления денег оператору.
  • Национальный каталог товаров внедряют в Казахстане с 15 августа.
  • Участок дороги Актау – Бейнеу с 17 августа станет платным.
  • Оценку деятельности административных госслужащих будут проводить по новой методике.
  • В банках создадут независимые подразделения по защите прав клиентов-физлиц.
  • Цены на автогаз увеличили с 1 августа в Казахстане. Также выросла оптовая цена на сжиженный газ.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
