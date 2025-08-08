Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Токаев изменил инструкцию о порядке представления к награждению госнаградами. В частности, указан перечень лиц, кому в исключительных случаях предоставляется информация о награждении.

Правительство утвердило Комплексный план по развитию туристской зоны "Мангистау" до 2029 года.

Премьер-министр утвердил График встреч министров с населением на второе полугодие 2025 года.

Пять новых профессиональных праздников будут отмечать в Казахстане.

Электронный кошелек в госзакупках: Минфин утвердил правила перечисления денег оператору.

Национальный каталог товаров внедряют в Казахстане с 15 августа.

Участок дороги Актау – Бейнеу с 17 августа станет платным.

Оценку деятельности административных госслужащих будут проводить по новой методике.

В банках создадут независимые подразделения по защите прав клиентов-физлиц.

Цены на автогаз увеличили с 1 августа в Казахстане. Также выросла оптовая цена на сжиженный газ.

