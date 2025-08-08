Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев изменил инструкцию о порядке представления к награждению госнаградами. В частности, указан перечень лиц, кому в исключительных случаях предоставляется информация о награждении.
- Правительство утвердило Комплексный план по развитию туристской зоны "Мангистау" до 2029 года.
- Премьер-министр утвердил График встреч министров с населением на второе полугодие 2025 года.
- Пять новых профессиональных праздников будут отмечать в Казахстане.
- Электронный кошелек в госзакупках: Минфин утвердил правила перечисления денег оператору.
- Национальный каталог товаров внедряют в Казахстане с 15 августа.
- Участок дороги Актау – Бейнеу с 17 августа станет платным.
- Оценку деятельности административных госслужащих будут проводить по новой методике.
- В банках создадут независимые подразделения по защите прав клиентов-физлиц.
- Цены на автогаз увеличили с 1 августа в Казахстане. Также выросла оптовая цена на сжиженный газ.
