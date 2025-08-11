Кредитование строительства и реконструкции систем водоснабжения: обновлены правила
Бюджетные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения предоставляются на решение задач социальной политики государства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Бюджетные кредиты предоставляют с учетом принципов:
- возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором, за исключением безнадежных к взысканию задолженности;
- обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения обязательств;
- платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита;
- срочности, предусматривающим установление срока предоставления бюджетного кредита.
Бюджетное кредитование осуществляется путем предоставления бюджетного кредита заемщику с последующим предоставлением его конечному заемщику.
Обязательным условием бюджетного кредитования является обеспечение защиты интересов кредитора, заключающихся в эффективном и целенаправленном использовании выделенных кредитных средств, своевременном их возврате и сведении к минимуму возникновения кредитного риска.
В процессе бюджетного кредитования заключаются кредитные договоры между:
- Кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком;
- Заемщиком и конечным заемщиком.
Бюджетный кредит предоставляется заемщику при условии отсутствия у него просроченной задолженности перед вышестоящими бюджетами по ранее полученным бюджетным кредитам.
Заемщик использует средства бюджетного кредита только на цели, предусмотренные бюджетной программой и кредитным договором.
В случае использования бюджетного кредита не по целевому назначению с заемщика взымается штраф в размере, установленном в кредитном договоре.
Бюджетные кредиты не предоставляются на цели участия в уставных капиталах юридических лиц, покрытие убытков хозяйственной деятельности заемщиков, оплату услуг поверенному (агенту).
Бюджетные кредиты предоставляются при соблюдении следующих критериев:
- экономической и социальной эффективности реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования;
- окупаемости мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита;
- кредитоспособности заемщика.
Кредитным договором является соглашение, заключенное между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком, устанавливающее правоотношения сторон при предоставлении, использовании, обслуживании и погашении бюджетного кредита.
Заемщиком является сторона кредитного договора, получающая бюджетный кредит, которая несет обязательства по погашению основного долга и выплате вознаграждения, а также других платежей в бюджет в соответствии с кредитным договором.
Кредитный договор содержит следующие основные условия бюджетного кредита:
- цель предоставления (в соответствии с пунктом 9 Правил);
- размер, определенный положительным решением рабочей группы;
- валюта;
- срок.
Сроком бюджетного кредита является период времени, в течение которого заемщик получает, использует, обслуживает и погашает бюджетный кредит. Срок бюджетного кредита исчисляется со дня перечисления средств бюджетного кредита со счета кредитора;
- период освоения – период времени, в течение которого заемщик использует бюджетный кредит для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления бюджетного кредита;
- ставка вознаграждения.
Вознаграждением является плата, осуществляемая заемщиком за использование бюджетного кредита. Ставкой вознаграждения является величина вознаграждения, выражаемая в процентах годовых.
Основные условия бюджетного кредита устанавливаются решением кредитора.
В кредитный договор включаются дополнительные условия, в том числе определяющие:
- способ предоставления бюджетного кредита (оплата платежных документов заемщика или перечисление на счет заемщика единовременно либо по частям согласно графику перечисления);
- график погашения и обслуживания бюджетного кредита, который устанавливает сроки, периодичность платежей по погашению и обслуживанию бюджетного кредита.
В кредитном договоре предусматривается предоставление льготного периода продолжительностью, не превышающей одной трети продолжительности срока кредита.
Льготный период – период времени, входящий в состав срока бюджетного кредита, в течение которого заемщиком не осуществляется погашение кредита.
- способ обеспечения исполнения обязательств по бюджетному кредиту.
После заключения кредитного договора между администратором бюджетной программы, кредитором и заемщиком, в течение 30 календарных дней заключается кредитный договор между заемщиком и конечным заемщиком.
Бюджетный кредит предоставляется конечному заемщику в соответствии со следующими условиями кредитования:
- отбор инвестиционных проектов осуществляется рабочей группой на основании заключения, подготовленного поверенным (агентом), а также в соответствии с критериями бюджетного кредитования;
- определение конечного заемщика осуществляется на основе предварительного решения рабочей группы;
- бюджетный кредит предоставляется на установленные цели;
- обеспечение исполнения обязательств по бюджетному кредиту;
- установление срока кредитования на 20 лет;
- установление ставки вознаграждения в размере 1% годовых;
- применение единой технической политики, в том числе, внедрение новых современных и инновационных технологий, ориентированных на энергоэффективность и энергосбережение, а также приборизация и применение технологии, продлевающие срок службы оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
- проведения мероприятий по энергоэффективности, ресурсосбережению и внедрению интеллектуальных систем для оптимизации и прозрачности бизнес-процессов в качестве улучшения качества предоставляемых услуг, инструментов цифровой экономики, улучшение корпоративного управления управляющих компаний, развития культуры и использования смарт устройств для конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- кредитный договор заключается в тенге;
- соблюдение конечным заемщиком условий кредитного договора, заключенного между заемщиком и конечным заемщиком;
- согласование с поверенным (агентом) документов инвестиционного проекта;
- обеспеченность приборами учета, в системах водоснабжения;
- приоритетность реконструкции ветхих сетей;
- применение автоматизации, приборизации и новых технологий;
- кредитоспособности конечного заемщика.
Помимо этого, правила устанавливают порядок предоставления бюджетного кредита и мониторинга реализации и финансирования инвестиционныхпроектов в рамках бюджетного кредитования.
Приказ вводится в действие с 18 августа 2025 года.
Мы сообщали, что в Казахстане утвердили Правила отнесения водных объектов к питьевым источникам.