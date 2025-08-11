#АЭС в Казахстане
Право

Кредитование строительства и реконструкции систем водоснабжения: обновлены правила

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 08:24 Фото: pexels
И.о. министра промышленности и строительства приказом от 30 июля 2025 года утвердил новые Правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

Бюджетные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения предоставляются на решение задач социальной политики государства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Бюджетные кредиты предоставляют с учетом принципов:

  • возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором, за исключением безнадежных к взысканию задолженности;
  • обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения обязательств;
  • платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита;
  • срочности, предусматривающим установление срока предоставления бюджетного кредита.

Бюджетное кредитование осуществляется путем предоставления бюджетного кредита заемщику с последующим предоставлением его конечному заемщику.

Обязательным условием бюджетного кредитования является обеспечение защиты интересов кредитора, заключающихся в эффективном и целенаправленном использовании выделенных кредитных средств, своевременном их возврате и сведении к минимуму возникновения кредитного риска.

В процессе бюджетного кредитования заключаются кредитные договоры между:

  • Кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком;
  • Заемщиком и конечным заемщиком.

Бюджетный кредит предоставляется заемщику при условии отсутствия у него просроченной задолженности перед вышестоящими бюджетами по ранее полученным бюджетным кредитам.

Заемщик использует средства бюджетного кредита только на цели, предусмотренные бюджетной программой и кредитным договором.

В случае использования бюджетного кредита не по целевому назначению с заемщика взымается штраф в размере, установленном в кредитном договоре.

Бюджетные кредиты не предоставляются на цели участия в уставных капиталах юридических лиц, покрытие убытков хозяйственной деятельности заемщиков, оплату услуг поверенному (агенту).

Бюджетные кредиты предоставляются при соблюдении следующих критериев:

  • экономической и социальной эффективности реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования;
  • окупаемости мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита;
  • кредитоспособности заемщика.

Кредитным договором является соглашение, заключенное между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком, устанавливающее правоотношения сторон при предоставлении, использовании, обслуживании и погашении бюджетного кредита.

Заемщиком является сторона кредитного договора, получающая бюджетный кредит, которая несет обязательства по погашению основного долга и выплате вознаграждения, а также других платежей в бюджет в соответствии с кредитным договором.

Кредитный договор содержит следующие основные условия бюджетного кредита:

  • цель предоставления (в соответствии с пунктом 9 Правил);
  • размер, определенный положительным решением рабочей группы;
  • валюта;
  • срок.

Сроком бюджетного кредита является период времени, в течение которого заемщик получает, использует, обслуживает и погашает бюджетный кредит. Срок бюджетного кредита исчисляется со дня перечисления средств бюджетного кредита со счета кредитора;

  • период освоения – период времени, в течение которого заемщик использует бюджетный кредит для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления бюджетного кредита;
  • ставка вознаграждения.

Вознаграждением является плата, осуществляемая заемщиком за использование бюджетного кредита. Ставкой вознаграждения является величина вознаграждения, выражаемая в процентах годовых.

Основные условия бюджетного кредита устанавливаются решением кредитора.

В кредитный договор включаются дополнительные условия, в том числе определяющие:

  • способ предоставления бюджетного кредита (оплата платежных документов заемщика или перечисление на счет заемщика единовременно либо по частям согласно графику перечисления);
  • график погашения и обслуживания бюджетного кредита, который устанавливает сроки, периодичность платежей по погашению и обслуживанию бюджетного кредита.

В кредитном договоре предусматривается предоставление льготного периода продолжительностью, не превышающей одной трети продолжительности срока кредита.

Льготный период – период времени, входящий в состав срока бюджетного кредита, в течение которого заемщиком не осуществляется погашение кредита.

  • способ обеспечения исполнения обязательств по бюджетному кредиту.

После заключения кредитного договора между администратором бюджетной программы, кредитором и заемщиком, в течение 30 календарных дней заключается кредитный договор между заемщиком и конечным заемщиком.

Бюджетный кредит предоставляется конечному заемщику в соответствии со следующими условиями кредитования:

  • отбор инвестиционных проектов осуществляется рабочей группой на основании заключения, подготовленного поверенным (агентом), а также в соответствии с критериями бюджетного кредитования;
  • определение конечного заемщика осуществляется на основе предварительного решения рабочей группы;
  • бюджетный кредит предоставляется на установленные цели;
  • обеспечение исполнения обязательств по бюджетному кредиту;
  • установление срока кредитования на 20 лет;
  • установление ставки вознаграждения в размере 1% годовых;
  • применение единой технической политики, в том числе, внедрение новых современных и инновационных технологий, ориентированных на энергоэффективность и энергосбережение, а также приборизация и применение технологии, продлевающие срок службы оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
  • привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
  • проведения мероприятий по энергоэффективности, ресурсосбережению и внедрению интеллектуальных систем для оптимизации и прозрачности бизнес-процессов в качестве улучшения качества предоставляемых услуг, инструментов цифровой экономики, улучшение корпоративного управления управляющих компаний, развития культуры и использования смарт устройств для конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
  • кредитный договор заключается в тенге;
  • соблюдение конечным заемщиком условий кредитного договора, заключенного между заемщиком и конечным заемщиком;
  • согласование с поверенным (агентом) документов инвестиционного проекта;
  • обеспеченность приборами учета, в системах водоснабжения;
  • приоритетность реконструкции ветхих сетей;
  • применение автоматизации, приборизации и новых технологий;
  • кредитоспособности конечного заемщика.

Помимо этого, правила устанавливают порядок предоставления бюджетного кредита и мониторинга реализации и финансирования инвестиционныхпроектов в рамках бюджетного кредитования.

Приказ вводится в действие с 18 августа 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили Правила отнесения водных объектов к питьевым источникам.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
