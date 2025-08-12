В правила размещения образовательного госзаказа в вузах внесли изменения

Министр науки и высшего образования приказом от 6 августа 2025 года внес поправки в Правила размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на подготовительные отделения вузов, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, размещать госзаказ теперь вправе не только уполномоченные министерства, но и местные исполнительные органы.

Так, предусмотрено, что уполномоченные органы в области науки и высшего образования, культуры, здравоохранения, а также местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы (МИО) осуществляют размещение государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

При этом МИО размещает государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием с учетом предложений региональных палат предпринимателей и заинтересованных организаций, в пределах объемов бюджетных средств, предусмотренных в местных бюджетах на соответствующий финансовый год.

В свою очередь Оператор осуществляет финансирование ОВПО, в которых размещен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетных программах, администратором которых выступает уполномоченный орган в области науки и высшего образования.

Для размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием уполномоченные органы и МИО на конкурсной основе формируют перечень ОВПО, в которых по итогам конкурса размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием.

Решение о проведении конкурса оформляется приказом первого руководителя или лица, исполняющего его обязанности, и решением акима или лица, исполняющего его обязанности, с указанием сроков его проведения. Решение о продлении сроков проведения конкурса принимается уполномоченными органами и МИО самостоятельно.

Объявление о проведении конкурса публикуется на официальных интернет-ресурсах уполномоченных органов и МИО.

Прием конкурсных заявок ОВПО осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня публикации объявления.

Для проведения конкурса создается Комиссия по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров в организациях высшего и (или) послевузовского образования, состав которой утверждается приказом первого руководителя или лица, исполняющего его обязанности, и решением акима или лица, исполняющего его обязанности, в количестве не менее 5 ее членов и председателя.

Комиссия уполномоченного органа в области науки и высшего образования формируется из числа сотрудников уполномоченного органа в области науки и высшего образования, заинтересованных государственных органов и ведомств, Национальной палаты предпринимателей РК, отраслевых ассоциаций, Ассоциации высших учебных заведений РК. Большинством голосов из числа членов комиссии по формированию перечня избирается председатель. Количество состава комиссии является нечетным, включая ее председателя.

Определение состава комиссии осуществляется уполномоченными органами в области культуры, здравоохранения и МИО самостоятельно.

Приказ вводится в действие с 22 августа 2025 года.

