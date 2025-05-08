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Право

Обновлены правила размещения образовательного госзаказа в вузах

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 09:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 30 апреля 2025 года внесены изменения в Правила размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего и послевузовского образования изложены в новой редакции.

Так, говорится, что государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, сформированный и распределенный по группам образовательных программ с учетом прогнозной потребности экономики в кадрах, в том числе отраслевой и региональной потребности, приоритетов индустриально-инновационного развития страны, потребностей ОВПО и научных организаций в научно-педагогических кадрах, размещается среди ОВПО, в том числе международных и иностранных учебных заведений в Казахстане и их филиалов, входящих в топ-250 международных академических рейтингов (Quacquarelli Symonds (QS), Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education (THE) или топ-100 национальных рейтингов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или БРИКС.

Государственный образовательный заказ на финансирование высшего или послевузовского образования размещается в виде образовательных грантов дифференцированно в зависимости от образовательных программ, вида и статуса организации высшего и послевузовского образования.

Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием (бакалавриат) и подготовку магистров размещается в ОВПО независимо от формы собственности в виде образовательных грантов по результатам конкурса, проводимого уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Государственный образовательный заказ на подготовку докторов философии (PhD)/докторов по профилю/докторов индустрии, в том числе на целевую подготовку для региональных ОВПО и научных организаций, государственных органов размещается на конкурсной основе независимо от формы собственности в ОВПО.

Государственный образовательный заказ для обучения слушателей на подготовительных отделениях размещается в ОВПО по результатам конкурса, проводимого уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Размещение государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием осуществляется уполномоченным органом в области науки и высшего образования. Финансирование ОВПО, в которых размещен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием осуществляется Оператором в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетных программах, администратором которых выступает уполномоченный орган в области науки и высшего образования.

Также установлен порядок формирования перечня потенциальных поставщиков услуг по подготовке кадров с высшим и послевузовским образованием.

Приказ вводится в действие с 17 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в профессиональное и техническое обучение.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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