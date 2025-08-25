#АЭС в Казахстане
Право

Изменились правила аккредитации экспертных организаций по аудиту пожарной безопасности

Огнетушители, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 09:04 Фото: pixabay
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 18 августа 2025 года внес поправки в Правила аккредитации экспертных организаций на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнено, что аккредитация экспертных организаций на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности осуществляется ведомством уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Также говорится, что уполномоченный орган в сфере гражданской защиты в течение трех рабочих дней направляет информацию о внесенных изменениях и (или) дополнениях в настоящие Правила оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", а также в Единый контакт-центр.

Для получения государственной услуги требуются следующие документы:

  • электронный запрос, подписанный электронной цифровой подписью услугополучателя;
  • копии документов специалистов экспертной организации, подтверждающие: высшее образование по специальности "пожарная безопасность"; иное высшее образование и стаж работы в государственной и (или) профессиональной противопожарных службах не менее пяти лет, с непосредственным выполнением функций по обеспечению пожарной безопасности;
  • трудовые договора о приеме на работу специалистов;
  • копии документов о помещении, принадлежащем экспертной организации на праве собственности или ином законном основании.

При этом сведения о государственной регистрации юридического лица, наличии здания или помещения, об образовании и трудовой деятельности работников услугополучателя (при указании услугополучателем индивидуальных идентификационных номеров работников) услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Услугодатель в указанный срок уведомляет заявителей о своем решении по аттестации с одновременной выдачей соответствующего аттестата аккредитации на право осуществления деятельности по аудиту в области пожарной безопасности либо о мотивированном отказе в аттестации.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов и объектов, необходимых для оказания государственной услуги разрешительным требованиям;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
