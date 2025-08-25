Изменились правила аккредитации экспертных организаций по аудиту пожарной безопасности
Поправками уточнено, что аккредитация экспертных организаций на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности осуществляется ведомством уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.
Также говорится, что уполномоченный орган в сфере гражданской защиты в течение трех рабочих дней направляет информацию о внесенных изменениях и (или) дополнениях в настоящие Правила оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", а также в Единый контакт-центр.
Для получения государственной услуги требуются следующие документы:
- электронный запрос, подписанный электронной цифровой подписью услугополучателя;
- копии документов специалистов экспертной организации, подтверждающие: высшее образование по специальности "пожарная безопасность"; иное высшее образование и стаж работы в государственной и (или) профессиональной противопожарных службах не менее пяти лет, с непосредственным выполнением функций по обеспечению пожарной безопасности;
- трудовые договора о приеме на работу специалистов;
- копии документов о помещении, принадлежащем экспертной организации на праве собственности или ином законном основании.
При этом сведения о государственной регистрации юридического лица, наличии здания или помещения, об образовании и трудовой деятельности работников услугополучателя (при указании услугополучателем индивидуальных идентификационных номеров работников) услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Услугодатель в указанный срок уведомляет заявителей о своем решении по аттестации с одновременной выдачей соответствующего аттестата аккредитации на право осуществления деятельности по аудиту в области пожарной безопасности либо о мотивированном отказе в аттестации.
Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов и объектов, необходимых для оказания государственной услуги разрешительным требованиям;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги.
Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.