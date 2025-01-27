Реестр инвесторов планируют создать в Казахстане

Министерство иностранных дел РК подготовило проект приказа "Об утверждении Правил формирования, ведения и использования реестра инвесторов", сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено, что реестр инвесторов – это электронная база данных, содержащая сведения об инвесторах, о суммах инвестиций, видах инвестиционных проектов, этапах их реализации и другие сведения об инвестиционной деятельности на территории РК.

Также документом определены следующие понятия:

национальная цифровая инвестиционная платформа (НЦИП) – электронная платформа, созданная для привлечения, сопровождения и учета инвестиционных проектов в РК;

– электронная платформа, созданная для привлечения, сопровождения и учета инвестиционных проектов в РК; общенациональный пул инвестиционных проектов – перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики стоимостью свыше 150 тыс. МРП (589 млн 800 тыс. в 2025 году), а также инвестиционные проекты, реализуемые на основании инвестиционных контрактов, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы);

– перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики стоимостью МРП (589 млн 800 тыс. в 2025 году), а также инвестиционные проекты, реализуемые на основании инвестиционных контрактов, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы); национальная компания в области привлечения инвестиций (Национальная компания) – юридическое лицо со статусом национальной компании в области привлечения инвестиций и ее региональные представители и представительства, осуществляющее свою деятельность в соответствии со статьей 282-2 Предпринимательского кодекса РК.

В правилах говорится, что реестр инвесторов формируют и ведут в автоматическом режиме в НЦИП на основании данных об инвестиционных проектах, включенных в Общенациональный пул инвестиционных проектов.

Включение сведений в реестр инвесторов осуществляется после утверждения паспорта инвестиционного проекта в НЦИП. При этом Национальная компания, являющаяся оператором НЦИП, обеспечивает проверку данных, отражаемых в реестре инвесторов, на предмет дублирования и их соответствие установленным требованиям.

Формирование Общенационального пула инвестиционных проектов осуществляется согласно приказу министра иностранных дел РК от 26 июня 2023 года №11-1-4/327 "Об утверждении Правил организации "одного окна" для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций". Подробнее об этом читайте по ссылке.

Граждане или юридические лица смогут проверить наличие физического и юридического лица в реестре инвесторов путем ввода в разделе "Реестр инвесторов" НЦИП в поле "Поиск" ИИН для физического лица или БИН для юридического лица.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, не потребует финансовых затрат из государственного бюджета, а также не окажет негативного влияния на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля 2025 года.

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