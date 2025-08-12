#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Право

Оценивать навыки работников, полученные в ходе наставничества, намерены в Казахстане

Работник, работники, рабочий, люди на производстве, производство, завод, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 15:49
Министерство труда подготовило проект поправок в Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают расширение требований к наставникам из числа иностранной рабочей силы с целью повышения качества подготовки казахстанских работников к процедуре признания профессиональных квалификаций.

В соответствии с изменениями план работы наставника должен не только обеспечивать передачу знаний и опыта, но и позволять оценить реальную эффективность наставничества в контексте достижения поставленных целей и улучшения профессиональных показателей казахстанского работника.

Проектом вводятся нормы оценки профессиональных навыков и знаний, опыта и компетенций, полученных работником в ходе наставничества.

Введение данных изменений позволит повысить качество подготовки казахстанских работников, обеспечить более эффективную передачу знаний и опыта, стимулировать наставников, а также создать условия для успешного признания профессиональных квалификаций, пояснили в Минтруда.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
