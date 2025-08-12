#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Право

Почему с 13 августа запрещается рыболовство на закрепленных водоемах: вам тут не сервитут

Закон об аквакультуре, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 16:28 Фото: primeminister.kz
13 августа 2025 года вступает в силу закон "Об аквакультуре". Для рыбных хозяйств это хорошая новость, поскольку государство обещает им предоставлять субсидии. А вот рыболовов-любителей ждут новые ограничения, так как рыбалка на закрепленных водоемах может быть запрещена, пишет Zakon.kz.

До сих пор рыбные хозяйства – промысловики, за которыми закреплены водоемы или их участки – обязаны были:

"Предоставить сервитут для осуществления... любительского (спортивного) рыболовства – физическим лицам".Пп. 11) пункта 2 статьи 27 Закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"

Сервитут – это, напомним, право лиц на ограниченное целевое пользование чужим земельным участком. Т.е. любители вправе рыбачить (разумеется, с оплатой путевки) в акватории рыбных хозяйств, и владельцы последних воспрепятствовать этому не могут.

Однако с вступлением в силу нового закона это правило кардинально меняется. Теперь владелец участка – субъект аквакультуры – будет вправе, но не обязан позволять рыбачить любителям.

А далее объясняем подробно. И в первую очередь – что это за субъект.

Прежде все рыбные хозяйства имели одинаковый статус. Независимо от того, каким именно видом хозяйственной деятельности они занимались: рыбоводством или исключительно рыболовством, это подпадало под один и тот же вид специального пользования животным миром – рыболовство (согласно пп. 26) статьи 1 и пп. 2) статьи 24 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира").

Это значит, что для промыслового лова рыбных ресурсов и других водных животных требовалось получить разрешение – за плату, разумеется, и на определенный срок.

Однако Казахстан решил развивать аквакультуру – "искусственное воспроизводство и культивирование рыбных ресурсов и других водных животных", для чего и принял соответствующий закон, которой вводится в действие 13 августа 2025 года.

И теперь те рыбные хозяйства, деятельность которых можно подвести под аквакультуру, поднимаются в статусе: они будут считаться не пользователями животного мира, а субъектами аквакультуры.

В статье 8 Закона РК "Об аквакультуре" перечисляются разновидности бизнеса, которые эти субъекты могут вести. Это (не возбраняется заниматься сразу несколькими):

  • озерно-товарная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны;
  • садковая хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и (или) участков;
  • прудовая хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных прудов и (или) рыбоводных бассейнов;
  • индустриальная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных бассейнов и применением установки замкнутого водоснабжения;
  • воспроизводственная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры в целях получения их молоди путем оплодотворения, инкубации икры, а также подращивания молоди объектов аквакультуры в искусственно созданных условиях.

Отныне не им придется платить государству, а наоборот. Субъектов, развивающих аквакультуру, обещают активно субсидировать. Мало того, им предоставляются: кредитование, страхование, специальный налоговый режим и иные налоговые льготы, а также обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой и "иные меры" господдержки (статья 17 Закона).

Для наглядности приведем пример. Некое ТОО или ИП получили разрешение на пользование животным миром – рыболовство – на определенном водоеме сроком до 49 лет (предельный срок согласно пп. 2) пункта 2 статьи 25 Закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира").

Если они лишь ловом и ограничатся – останутся просто пользователями животного мира. А вот если вдобавок установят садки для "выращивания рыб в полувольных контролируемых условиях" или "частично заменят ихтиофауну в обособленном рыбохозяйственном водоеме" (озере) – это будет считаться уже аквакультурой, а они – ее субъектами. Со всеми вытекающими: субсидиями, льготами и прочим. Но в том числе и с новым правом, которое закреплено в пункте 5 статьи 9 Закона РК "Об аквакультуре":


"На закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, в том числе в пределах водоохранных полос, предоставленных для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности, запрещаются... любительское (спортивное) рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 14 настоящего Закона".

Растолковываем: пункт 5 статьи 14 дает право субъектам аквакультуры организовывать любительское (спортивное) рыболовство. По своему усмотрению. Захотят – пустят на ранее общедоступные берега. Но вправе и запретить доступ без объяснения причин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Губенко
Читайте также
Оценивать навыки работников, полученные в ходе наставничества, намерены в Казахстане
Право
15:49, Сегодня
Оценивать навыки работников, полученные в ходе наставничества, намерены в Казахстане
Разработаны правила охраны атмосферного воздуха в Алматы
Право
13:07, Сегодня
Разработаны правила охраны атмосферного воздуха в Алматы
Из УК исключили норму о запрете на УДО при замене смертной казни на лишение свободы
Право
12:12, Сегодня
Из УК исключили норму о запрете на УДО при замене смертной казни на лишение свободы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: