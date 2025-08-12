Почему с 13 августа запрещается рыболовство на закрепленных водоемах: вам тут не сервитут

13 августа 2025 года вступает в силу закон "Об аквакультуре". Для рыбных хозяйств это хорошая новость, поскольку государство обещает им предоставлять субсидии. А вот рыболовов-любителей ждут новые ограничения, так как рыбалка на закрепленных водоемах может быть запрещена, пишет Zakon.kz.

До сих пор рыбные хозяйства – промысловики, за которыми закреплены водоемы или их участки – обязаны были:

"Предоставить сервитут для осуществления... любительского (спортивного) рыболовства – физическим лицам". Пп. 11) пункта 2 статьи 27 Закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"

Сервитут – это, напомним, право лиц на ограниченное целевое пользование чужим земельным участком. Т.е. любители вправе рыбачить (разумеется, с оплатой путевки) в акватории рыбных хозяйств, и владельцы последних воспрепятствовать этому не могут.

Однако с вступлением в силу нового закона это правило кардинально меняется. Теперь владелец участка – субъект аквакультуры – будет вправе, но не обязан позволять рыбачить любителям.

А далее объясняем подробно. И в первую очередь – что это за субъект.

Прежде все рыбные хозяйства имели одинаковый статус. Независимо от того, каким именно видом хозяйственной деятельности они занимались: рыбоводством или исключительно рыболовством, это подпадало под один и тот же вид специального пользования животным миром – рыболовство (согласно пп. 26) статьи 1 и пп. 2) статьи 24 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира").

Это значит, что для промыслового лова рыбных ресурсов и других водных животных требовалось получить разрешение – за плату, разумеется, и на определенный срок.

Однако Казахстан решил развивать аквакультуру – "искусственное воспроизводство и культивирование рыбных ресурсов и других водных животных", для чего и принял соответствующий закон, которой вводится в действие 13 августа 2025 года.

И теперь те рыбные хозяйства, деятельность которых можно подвести под аквакультуру, поднимаются в статусе: они будут считаться не пользователями животного мира, а субъектами аквакультуры.

В статье 8 Закона РК "Об аквакультуре" перечисляются разновидности бизнеса, которые эти субъекты могут вести. Это (не возбраняется заниматься сразу несколькими):

озерно-товарная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны;

хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны; садковая хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и (или) участков;

хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и (или) участков; прудовая хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных прудов и (или) рыбоводных бассейнов;

хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных прудов и (или) рыбоводных бассейнов; индустриальная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных бассейнов и применением установки замкнутого водоснабжения;

хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных бассейнов и применением установки замкнутого водоснабжения; воспроизводственная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры в целях получения их молоди путем оплодотворения, инкубации икры, а также подращивания молоди объектов аквакультуры в искусственно созданных условиях.

Отныне не им придется платить государству, а наоборот. Субъектов, развивающих аквакультуру, обещают активно субсидировать. Мало того, им предоставляются: кредитование, страхование, специальный налоговый режим и иные налоговые льготы, а также обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой и "иные меры" господдержки (статья 17 Закона).

Для наглядности приведем пример. Некое ТОО или ИП получили разрешение на пользование животным миром – рыболовство – на определенном водоеме сроком до 49 лет (предельный срок согласно пп. 2) пункта 2 статьи 25 Закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира").

Если они лишь ловом и ограничатся – останутся просто пользователями животного мира. А вот если вдобавок установят садки для "выращивания рыб в полувольных контролируемых условиях" или "частично заменят ихтиофауну в обособленном рыбохозяйственном водоеме" (озере) – это будет считаться уже аквакультурой, а они – ее субъектами. Со всеми вытекающими: субсидиями, льготами и прочим. Но в том числе и с новым правом, которое закреплено в пункте 5 статьи 9 Закона РК "Об аквакультуре":





"На закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, в том числе в пределах водоохранных полос, предоставленных для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности, запрещаются... любительское (спортивное) рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 14 настоящего Закона".

Растолковываем: пункт 5 статьи 14 дает право субъектам аквакультуры организовывать любительское (спортивное) рыболовство. По своему усмотрению. Захотят – пустят на ранее общедоступные берега. Но вправе и запретить доступ без объяснения причин.