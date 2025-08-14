Новую форму для сотрудников таможни утвердили в Казахстане

И.о. министра финансов приказом от 8 августа 2025 года обновил приказ об утверждении образцов форменной одежды, перечня работников органов госдоходов, имеющих право ношения форменной одежды, натуральных норм обеспечения ею и знаков различия, а также Правил ее ношения, сообщает Zakon.kz.

В комплект мужской форменной одежды входят:

пиджак мужской с брюками (пиджак синий, брюки серого цвета);

рубашка с коротким рукавом мужская;

рубашка с длинным рукавом мужская;

галстук;

поло с коротким рукавом серой и белой расцветки;

с коротким рукавом серой и белой расцветки; поло с длинным рукавом серой и белой расцветки;

с длинным рукавом серой и белой расцветки; камуфляж с брюками;

с брюками; кардиган ;

; куртка болоньевая (осень-весна);

(осень-весна); зимняя удлиненная куртка с брюками;

жилет сигнальный;

ремень;

зимняя трикотажная шапка;

бейсболка ;

; фуражка;

ботинки зимние мужские из натуральной кожи;

летняя обувь (мокасины).

Фото: скриншот документа

В комплект женской форменной одежды входят:

пиджак женский с юбкой (пиджак синий, юбка серого цвета);

брюки классические серого цвета женские;

классические серого цвета женские; рубашка белая с длинным рукавом женская;

рубашка белая с коротким рукавом женская;

поло с коротким рукавом серой и белой расцветки;

с коротким рукавом серой и белой расцветки; поло с длинным рукавом серой и белой расцветки;

с длинным рукавом серой и белой расцветки; камуфляж с брюками;

с брюками; кардиган ;

; куртка болоньевая (осень-весна);

(осень-весна); зимняя удлиненная куртка с брюками;

жилет сигнальный;

шапка;

кепка ;

; берет серого цвета;

ботинки зимние женские из натуральной кожи;

женские туфли.

Фото: скриншот документа

Также обновлен Перечень работников органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды:

руководитель подразделения в уполномоченном органе в таможенной сфере.

заместитель руководителя подразделения в уполномоченном органе в таможенной сфере.

главный эксперт уполномоченного органа в таможенной сфере.

эксперт уполномоченного органа в таможенной сфере.

руководитель территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.

заместитель территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице, курирующих в сфере таможни.

руководитель подразделения в территориальном органе государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице, курирующих в сфере таможни.

главный специалист территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице, курирующих в сфере таможни.

ведущий специалист территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице, курирующих в сфере таможни.

руководитель таможенного поста.

заместитель руководителя таможенного поста.

главный специалист таможенного поста.

ведущий специалист таможенного поста.

руководитель, осуществляющий контроль на Государственной границе РК, не совпадающей с таможенной границей ЕАЭС.

заместитель руководителя, осуществляющий контроль на Государственной границе РК, не совпадающей с таможенной границей ЕАЭС.

главный специалист, осуществляющий контроль на Государственной границе РК, не совпадающей с таможенной границей ЕАЭС.

ведущий специалист, осуществляющий контроль на Государственной границе РК, не совпадающей с таможенной границей ЕАЭС.

Правила ношения форменной одежды работников органов государственных доходов

Форменная одежда подразделяется на мужскую и женскую. Сроки ношения форменной одежды и ее элементов исчисляются со дня ее выдачи.

Обеспечение форменной одеждой производится за счет ведомства уполномоченного органа в сфере таможенного дела.

Форменная одежда, выдаваемая работникам органов государственных доходов, считается собственностью ведомства уполномоченного органа в сфере таможенного дела и подлежит возврату при увольнении работника.

Порядок ношения форменной одежды работников органов государственных доходов

Ношение форменной одежды обязательно при исполнении служебных обязанностей.

Все предметы форменной одежды вычищены и выглажены. Накладные карманы пиджака выпускаются наружу.

Шапка, фуражка и кепка носятся так, чтобы нижний край находился на ширине одного – двух пальцев, горизонтально приложенных над бровями, а козырьки фуражки – на уровне бровей. Центр кокарды располагается над переносицей. Все головные уборы надеваются прямо без наклона.

Пиджак, брюки, рубашки, поло, бомбер и полевая куртка застегиваются на все пуговицы и молнии.

Обувь начищена.

В летнее время сезона допускается ношение рубашки с короткими рукавами с расстегнутой верхней пуговицей без галстука, с длинными рукавами с галстуком без пиджака.

Жилет носится работниками органов государственных доходов при выполнении таможенных операций и (или) таможенного контроля вне помещения органов государственных доходов.

При этом сигнальный жилет носится работниками органов государственных доходов при остановке транспортных средств и осуществлении таможенных операций и (или) таможенного контроля вне зон таможенного контроля, а также при осуществлении таможенных операций и (или) таможенного контроля в условиях плохой видимости (туман, дождь) и в темное время суток (сумерки, ночь) вне помещения органов государственных доходов.

Жилет и сигнальный жилет носятся поверх форменной одежды.

Знаки различия форменной одежды работников органов государственных доходов

Знаками различия форменной одежды работников таможенных служб органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды, являются логотип органа государственных доходов РК и надпись "КЕДЕН CUSTOMS", которые располагаются на накладном кармане пиджака с правой стороны и на рубашке с левой стороны.

Знаком различия форменной одежды работников таможенных служб органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды, осуществляющих контроль на Государственной границе РК, не совпадающей с таможенной границей ЕАЭС, является логотип органов государственных доходов в середине, в верхней части – надпись "QAZAQSTAN", снизу "MEMLEKETTIK KIRISTER ORGANDARY".

Для всех работников органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды, является знаком различия надпись "MEMLEKETTIK KIRISTER ORGANDARY" со светоотражающей отделкой на спине полушубков, зимних курток, демисезонных курток. Надписи и изображения на знаке – золотистого цвета, изготавливается ткацким способом.

Также документ содержит натуральные нормы обеспечения форменной одеждой работников органов государственных доходов.

Приказ вводится в действие с 24 августа 2025 года.