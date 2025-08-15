Минюст утвердил формы отчетов о деятельности адвокатов, нотариусов, юрконсультантов и ПЮК
Приказом утверждены:
- форма отчета о судебно-экспертной деятельности;
- форма отчета о количестве лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, в отношении которых установлены факты нарушений и принятые меры в соответствии с требованиями закона "О судебно-экспертной деятельности";
- форма отчета о количестве проверок, выявленных правонарушений и лиц, привлеченных к ответственности за нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности;
- форма отчета о количестве нотариусов, палат юридических консультантов, в деятельности которых выявлены нарушения и принятые меры в соответствии с требованиями законодательства;
- форма отчета о количестве адвокатов и юридических консультантов, в отношении которых приняты меры за нарушение требований законодательства при оказании гарантированной государством юридической помощи.
Сведения о судебно-экспертной деятельности
Форма представляется в Министерство юстиции РК Центром судебных экспертиз ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным периодом. Форма представляется в электронном виде посредством информационной системы электронного документооборота.
Основной задачей ведения данной Формы является систематизация, учет и обеспечение сбора данных в сфере судебно-экспертной деятельности.
В отчете отражаются следующие сведения:
- общее количество выполненных повторных экспертиз;
- сведения об общем количестве судебных экспертов и повышении их квалификации;
- сведения по сокращению сроков производства судебной экспертизы по определению синтетических наркотиков;
- сведения о модернизации материально-технической базы органов судебной экспертизы.
Сведения о количестве лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, в отношении которых установлены факты нарушений и принятые меры
Форма представляется в Министерство юстиции РК Республиканской палатой судебных экспертов ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным периодом.
Основной задачей ведения данной Формы является повышение качества и совершенствование судебно-экспертной деятельности.
Форма представляется на бумажном носителе и заполняется сотрудником Палаты.
В отчете указывается:
- количество лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, в отношении которых установлены факты нарушения требований закона "О судебно-экспертной деятельности";
- количество лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, в отношении которых приняты меры в соответствии с законом "О судебно-экспертной деятельности".
Сведения о количестве проверок, выявленных правонарушений и лиц, привлеченных к ответственности за нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности
Форма представляется в Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Департаментами юстиции областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Основной задачей ведения данной Формы является определение эффективности принятия мер по привлечению к ответственности за нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.
Метод сбора – в электронном виде посредством информационной системы электронного документооборота.
В отчете указываются:
- количество проведенных проверок
- количество проверок, в ходе которых выявлены правонарушения на объекты интеллектуальной собственности
- количество возбужденных дел об административных правонарушениях
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности
- количество изъятой контрафактной продукции (в единицах)
Сведения о количестве нотариусов, палат юридических консультантов, в деятельности которых выявлены нарушения и принятые меры в соответствии с требованиями законодательства
Форма представляется в Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК Департаментами юстиции областей, городов Астана, Алматы и Шымкент ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Основной задачей ведения данной Формы является мониторинг фактов нарушений со стороны нотариусов и юридических палат с целью обеспечения принятия мер и повышения качества предоставляемой юридической помощи.
Метод сбора – в электронном виде посредством информационной системы электронного документооборота.
В отчете указываются:
- общее количество нотариусов, в деятельности которых выявлены нарушения требований законодательства
- количество нотариусов, в отношении которых приняты меры за нарушение требований законодательства
- общее количество палат юридических консультантов, в деятельности которых выявлены нарушения требований законодательства по результатам проведенных проверок
- количество палат юридических консультантов, в отношении которых приняты меры за нарушение требований законодательства по результатам проведенных проверок
Принятые меры по подтвердившимся жалобам, частным определениям/постановлениям судов, представлениям правоохранительных органов и другим нарушениям после 20 декабря отчетного года учитываются в следующем отчетном периоде.
Сведения о количестве адвокатов и юридических консультантов, допустивших нарушение требований законодательства при оказании гарантированной государством юридической помощи, и принятых мерах
Форма представляется в Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Департаментами юстиции областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Основной задачей ведения данной Формы является мониторинг фактов нарушений при оказании гарантированной государством юридической помощи адвокатами и юридическими консультантами с целью принятия мер и повышения ее качества.
Метод сбора – в электронном виде посредством информационной системы электронного документооборота.
В отчете указываются:
- общее количество адвокатов, допустивших нарушение требований законодательства при оказании ГГЮП
- количество адвокатов, в отношении которых приняты меры за нарушение требований законодательства при оказании ГГЮП
- количество адвокатов, участвующих в ГГЮП, прошедших повышение квалификации.
- общее количество юридических консультантов, участвующих в ГГЮП
- общее количество юридических консультантов, допустивших нарушение требований законодательства при оказании ГГЮП
- количество юридических консультантов, в отношении которых приняты меры за нарушение требований законодательства при оказании ГГЮП
Принятые меры по подтвердившимся жалобам, частным определениям/постановлениям судов, представлениям правоохранительных органов и другим нарушениям после 20 декабря отчетного года учитываются в следующем отчетном периоде.
Приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года.