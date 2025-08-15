#АЭС в Казахстане
Право

Минюст утвердил формы отчетов о деятельности адвокатов, нотариусов, юрконсультантов и ПЮК

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 10:46 Фото: freepik
И.о. министра юстиции подписал приказ от 5 августа 2025 года об утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных на безвозмездной основе, сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены:

  • форма отчета о судебно-экспертной деятельности;
  • форма отчета о количестве лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, в отношении которых установлены факты нарушений и принятые меры в соответствии с требованиями закона "О судебно-экспертной деятельности";
  • форма отчета о количестве проверок, выявленных правонарушений и лиц, привлеченных к ответственности за нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • форма отчета о количестве нотариусов, палат юридических консультантов, в деятельности которых выявлены нарушения и принятые меры в соответствии с требованиями законодательства;
  • форма отчета о количестве адвокатов и юридических консультантов, в отношении которых приняты меры за нарушение требований законодательства при оказании гарантированной государством юридической помощи.

Сведения о судебно-экспертной деятельности

Форма представляется в Министерство юстиции РК Центром судебных экспертиз ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным периодом. Форма представляется в электронном виде посредством информационной системы электронного документооборота.

Основной задачей ведения данной Формы является систематизация, учет и обеспечение сбора данных в сфере судебно-экспертной деятельности.

В отчете отражаются следующие сведения:

  • общее количество выполненных повторных экспертиз;
  • сведения об общем количестве судебных экспертов и повышении их квалификации;
  • сведения по сокращению сроков производства судебной экспертизы по определению синтетических наркотиков;
  • сведения о модернизации материально-технической базы органов судебной экспертизы.

Сведения о количестве лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, в отношении которых установлены факты нарушений и принятые меры

Форма представляется в Министерство юстиции РК Республиканской палатой судебных экспертов ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Основной задачей ведения данной Формы является повышение качества и совершенствование судебно-экспертной деятельности.

Форма представляется на бумажном носителе и заполняется сотрудником Палаты.

В отчете указывается:

  • количество лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, в отношении которых установлены факты нарушения требований закона "О судебно-экспертной деятельности";
  • количество лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, в отношении которых приняты меры в соответствии с законом "О судебно-экспертной деятельности".

Сведения о количестве проверок, выявленных правонарушений и лиц, привлеченных к ответственности за нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности

Форма представляется в Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Департаментами юстиции областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Основной задачей ведения данной Формы является определение эффективности принятия мер по привлечению к ответственности за нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

Метод сбора – в электронном виде посредством информационной системы электронного документооборота.

В отчете указываются:

  • количество проведенных проверок
  • количество проверок, в ходе которых выявлены правонарушения на объекты интеллектуальной собственности
  • количество возбужденных дел об административных правонарушениях
  • количество лиц, привлеченных к административной ответственности
  • количество изъятой контрафактной продукции (в единицах)

Сведения о количестве нотариусов, палат юридических консультантов, в деятельности которых выявлены нарушения и принятые меры в соответствии с требованиями законодательства

Форма представляется в Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК Департаментами юстиции областей, городов Астана, Алматы и Шымкент ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Основной задачей ведения данной Формы является мониторинг фактов нарушений со стороны нотариусов и юридических палат с целью обеспечения принятия мер и повышения качества предоставляемой юридической помощи.

Метод сбора – в электронном виде посредством информационной системы электронного документооборота.

В отчете указываются:

  • общее количество нотариусов, в деятельности которых выявлены нарушения требований законодательства
  • количество нотариусов, в отношении которых приняты меры за нарушение требований законодательства
  • общее количество палат юридических консультантов, в деятельности которых выявлены нарушения требований законодательства по результатам проведенных проверок
  • количество палат юридических консультантов, в отношении которых приняты меры за нарушение требований законодательства по результатам проведенных проверок

Принятые меры по подтвердившимся жалобам, частным определениям/постановлениям судов, представлениям правоохранительных органов и другим нарушениям после 20 декабря отчетного года учитываются в следующем отчетном периоде.

Сведения о количестве адвокатов и юридических консультантов, допустивших нарушение требований законодательства при оказании гарантированной государством юридической помощи, и принятых мерах

Форма представляется в Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Департаментами юстиции областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Основной задачей ведения данной Формы является мониторинг фактов нарушений при оказании гарантированной государством юридической помощи адвокатами и юридическими консультантами с целью принятия мер и повышения ее качества.

Метод сбора – в электронном виде посредством информационной системы электронного документооборота.

В отчете указываются:

  • общее количество адвокатов, допустивших нарушение требований законодательства при оказании ГГЮП
  • количество адвокатов, в отношении которых приняты меры за нарушение требований законодательства при оказании ГГЮП
  • количество адвокатов, участвующих в ГГЮП, прошедших повышение квалификации.
  • общее количество юридических консультантов, участвующих в ГГЮП
  • общее количество юридических консультантов, допустивших нарушение требований законодательства при оказании ГГЮП
  • количество юридических консультантов, в отношении которых приняты меры за нарушение требований законодательства при оказании ГГЮП

Принятые меры по подтвердившимся жалобам, частным определениям/постановлениям судов, представлениям правоохранительных органов и другим нарушениям после 20 декабря отчетного года учитываются в следующем отчетном периоде.

Приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
