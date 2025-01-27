Утверждены формы для сбора данных о работе общественных советов

Министр культуры и информации РК приказом от 15 января 2025 года утвердил формы, предназначенные для сбора административных данных в сфере деятельности общественных советов, сообщает Zakon.k.

В частности, утверждены следующие формы:

сведения о количественном и качественном составе общественных советов;

сведения о возрастном составе общественных советов;

сведения о формах и механизмах осуществления общественного контроля, применяемых общественным советом;

сведения о рассмотрении обращений, поступивших в общественные советы;

сведения об информационном сопровождении деятельности общественных советов.

Форма представляется раз в полугодие до 5 июля и до 5 января в уполномоченный орган по вопросам деятельности общественных советов.

Форма подписывается исполнителем и руководителем или лицом, исполняющим его обязанности, с указанием его фамилии и инициалов, а также даты заполнения.

Форма заполняется на казахском и русском языках.

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что изменились правила регистрации некоммерческих юрлиц и их филиалов.