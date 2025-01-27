Утверждены формы для сбора данных о работе общественных советов
Фото: unsplash
Министр культуры и информации РК приказом от 15 января 2025 года утвердил формы, предназначенные для сбора административных данных в сфере деятельности общественных советов, сообщает Zakon.k.
В частности, утверждены следующие формы:
- сведения о количественном и качественном составе общественных советов;
- сведения о возрастном составе общественных советов;
- сведения о формах и механизмах осуществления общественного контроля, применяемых общественным советом;
- сведения о рассмотрении обращений, поступивших в общественные советы;
- сведения об информационном сопровождении деятельности общественных советов.
Форма представляется раз в полугодие до 5 июля и до 5 января в уполномоченный орган по вопросам деятельности общественных советов.
Форма подписывается исполнителем и руководителем или лицом, исполняющим его обязанности, с указанием его фамилии и инициалов, а также даты заполнения.
Форма заполняется на казахском и русском языках.
Приказ вводится в действие с 4 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что изменились правила регистрации некоммерческих юрлиц и их филиалов.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript