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Право

Утверждены формы для сбора данных о работе общественных советов

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 11:25 Фото: unsplash
Министр культуры и информации РК приказом от 15 января 2025 года утвердил формы, предназначенные для сбора административных данных в сфере деятельности общественных советов, сообщает Zakon.k.

 В частности, утверждены следующие формы:

  • сведения о количественном и качественном составе общественных советов;
  • сведения о возрастном составе общественных советов;
  • сведения о формах и механизмах осуществления общественного контроля, применяемых общественным советом;
  • сведения о рассмотрении обращений, поступивших в общественные советы;
  • сведения об информационном сопровождении деятельности общественных советов.  

Форма представляется раз в полугодие до 5 июля и до 5 января в уполномоченный орган по вопросам деятельности общественных советов.

Форма подписывается исполнителем и руководителем или лицом, исполняющим его обязанности, с указанием его фамилии и инициалов, а также даты заполнения.

Форма заполняется на казахском и русском языках.

 Приказ вводится в действие с 4 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что изменились правила регистрации некоммерческих юрлиц и их филиалов.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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