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Право

Утверждена форма по сбору информации о травматизме и авариях на производстве

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 09:42 Фото: rawpixel
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 8 мая 2025 года утверждены формы, предназначенные для сбора административных данных "Информация о травматизме, инциденте, аварии и возникновении опасных производственных факторов", сообщает Zakon.kz.

Форма заполняется организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект, организациями, имеющими опасные производственные объекты или привлекаемые к работам на них, и предоставляется в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Форма заполняется на государственном или русском языках.

Форма представляется ежемесячно в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

В строке 1 указывается наименование опасного производственного объекта, на котором произошел травматизм, инцидент, авария, факт возникновения опасного производственного фактора.

В строке 2 указывается местонахождение объекта, на котором произошел травматизм, инцидент, авария, факт возникновения опасного производственного фактора. В случае отсутствия адреса указывается долгота-широта местонахождения объекта.

В строке 3 указывается код классификатора административно-территориальных объектов.

В строке 4 указывается регистрационный код адреса.

В строке 5 указывается:

  • в случае получения человеком травмы – травматизм;
  • в случае разрушения зданий, сооружений или технических устройств, неконтролируемого взрыва или выброса опасных веществ – авария;
  • в случае отказа или повреждения технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонения от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приведшие к аварии, – инцидент;
  • в случае физического явления, возникающее при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и объектах социальной инфраструктуры, причиняющего вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей среде, – опасный производственный фактор.

В строке 6 указывается краткое описание обстоятельств, предварительные причины.

В строке 7 – дата и время направления информации в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Приказ вводится в действие с 25 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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