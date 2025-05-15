Утверждена форма по сбору информации о травматизме и авариях на производстве

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 8 мая 2025 года утверждены формы, предназначенные для сбора административных данных "Информация о травматизме, инциденте, аварии и возникновении опасных производственных факторов", сообщает Zakon.kz.

Форма заполняется организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект, организациями, имеющими опасные производственные объекты или привлекаемые к работам на них, и предоставляется в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Форма заполняется на государственном или русском языках.

Форма представляется ежемесячно в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

В строке 1 указывается наименование опасного производственного объекта, на котором произошел травматизм, инцидент, авария, факт возникновения опасного производственного фактора.

В строке 2 указывается местонахождение объекта, на котором произошел травматизм, инцидент, авария, факт возникновения опасного производственного фактора. В случае отсутствия адреса указывается долгота-широта местонахождения объекта.

В строке 3 указывается код классификатора административно-территориальных объектов.

В строке 4 указывается регистрационный код адреса.

В строке 5 указывается:

в случае получения человеком травмы – травматизм;

в случае разрушения зданий, сооружений или технических устройств, неконтролируемого взрыва или выброса опасных веществ – авария;

в случае отказа или повреждения технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонения от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приведшие к аварии, – инцидент;

в случае физического явления, возникающее при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и объектах социальной инфраструктуры, причиняющего вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей среде, – опасный производственный фактор.

В строке 6 указывается краткое описание обстоятельств, предварительные причины.

В строке 7 – дата и время направления информации в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Приказ вводится в действие с 25 мая 2025 года.